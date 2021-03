Mamamoo Meriahkan Shopee 4.4 Super Shopping Day

PENCINTA K-pop di Indonesia kembali dimanjakan dengan kehadiran grup idola bersuara merdu kenamaan dari Korea Selatan Mamamoo yang menjadi bagian pertunjukan spektakuler TV Show Shopee 4.4 Super Shopping Day. Beranggotakan Solar, Moonbyul, Wheein, dan Hwasa, Mamamoo dikenal sebagai salah satu grup K-pop paling berbakat.

Dengan suara merdu, tari yang kompak, serta diskografi lagu yang catchy, penampilan live Mamamoo menjadi satu hal yang amat dinanti-nanti penggemar K-pop, baik di Korea Selatan maupun internasional. Popularitas Mamamoo sebagai girl group tidak hanya dari segi musik, tetapi juga punya pesona masing-masing yang membuat mereka begitu dicintai di kalangan penggemar.

Salah satunya Hwasa yang sukses mematahkan standar kecantikan Korea Selatan dan menginspirasi penggemar-penggemarnya untuk mencintai diri sendiri dan selalu tampil percaya diri. TV Show Shopee 4.4 Mega Shopping Day bersama Mamamoo akan disiarkan secara langsung pada 4 April 2021 pukul 19.00 WIB di RCTI, Indosiar, ANTV, dan ShopeeLive.

Dalam TV Show Shopee 4.4 Mega Shopping Day, akan terdapat pula sesi games seru bersama Mamamoo. Solar, Moonbyul, Wheein, dan Hwasa akan bermain Goyang Shopee. TV Show Shopee 4.4 Mega Shopping Day juga akan menghadirkan sederet bintang papan atas Indonesia yang saat ini tengah naik daun, yakni Arya Saloka dan Amanda Manopo, alias AL dan Andin, yang tenar berkat penampilannya di sinetron Ikatan Cinta. Sinetron garapan MNC Pictures ini telah memikat penonton Indonesia sejak ditayangkan pada Oktober 2020. Sinetron ini sukses memecahkan rekor dengan mencetak rating 14,1% dan audience share 48,3%.

AL dan Andin akan menampilkan konten spesial Ikatan Cinta yang hanya bisa disaksikan di acara ini. AL akan memberikan persembahan spesial untuk Andin sebagai wujud pernyataan cintanya, juga menyiapkan penampilan manis dengan membawakan original soundtrack sinetron untuk pertama kalinya. Mereka berdua juga akan turut berduel main Shopee Tangkap. Selain Arya Saloka dan Amanda Manopo, akan ada pula segmen eksklusif bersama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Calon suami istri ini akan membawakan duet istimewa. Atta dan Aurel juga akan memberikan sedikit bocoran mengenai rencana bulan madu mereka.

Akan ada pula sesi games berhadiah, juga sesi promo yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan aneka produk-produk seru dari berbagai merek ternama dengan harga miring. Untuk merayakan hari puncak dari Shopee 4.4 Mega Shopping Day kali ini Shopee kembali ingin memberikan kejutan kepada seluruh pengguna lewat Shopee 4.4 TV Show spesial yang dapat disaksikan tanggal 4 April 2021 pukul 19.00.

"Berbagai macam aktivitas seru dapat dinikmati secara langsung dan tidak ketinggalan akan banyak sekali penawaran fantastis serta games berhadiah menarik yang bisa didapatkan Sobat Shopee di seluruh Indonesia. Kami berharap hadirnya Shopee 4.4 Mega Shopping Day TV Show kali ini dapat menjadi hiburan yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Handhika Jahja, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia.

Shopee juga berbagi hadiah Grand Prize All New Toyota Yaris dalam segmen games Goyang Shopee, juga Grand Prize All New Honda Brio dalam segmen Shopee Tangkap. Segmen spesial ShopeePay juga menawarkan Grand Prize Toyota Corolla Cross. Perayaan promo puncak Shopee 4.4 Mega Shopping Day pun diramaikan dengan promo spesial untuk Shopee COD. Dengan promo ini, belanja menggunakan Shopee Cash on Delivery jadi lebih murah.

Ada pula Flash Sale Serba Seribu yang siap memuaskan kebutuhan belanja irit. Dalam segmen ini, akan ada produk-produk dari merek ternama dari berbagai kategori di Shopee yang dijual dengan harga seribu rupiah saja. TV Show Shopee 4.4 Mega Shopping Day pada 4 April juga menawarkan promo eksklusif dari deretan merek ternama seperti L'oreal Indonesia, Maybelline Indonesia, Garnier Indonesia, Wardah, Unilever Indonesia, Roughneck, M231, Edwin Jeans, Xiaomi, Realfood, Norvus, Erigo, hingga BRI Brizzi. (RO/OL-14)