EA7 Emporio Armani meluncurkan koleksi Spring/Summer 2026 di Indonesia, menghadirkan apparel, footwear, dan accessories dengan perpaduan performa teknikal dan desain elegan modern.(EA7 Emporio Armani)

EA7 Emporio Armani menghadirkan koleksi Spring/Summer 2026 di Indonesia, sebuah pernyataan baru tentang bagaimana performa dan desain modern menyatu dalam harmoni yang presisi. Dikenal sebagai representasi Emporio Armani di dunia sport, EA7 terus mengembangkan identitasnya melalui pendekatan yang mengedepankan technical excellence, clean silhouette, dan karakter elegan yang effortless.

Pada musim ini, SS26 menampilkan rangkaian apparel, footwear, dan accessories yang dirancang untuk mendukung dinamika gaya hidup aktif dengan pendekatan yang lebih refined. Material ringan dengan konstruksi teknikal memberikan kenyamanan optimal, sementara potongan yang streamlined menciptakan tampilan yang tegas namun tetap sophisticated. Setiap detail dirancang untuk memungkinkan seamless transition dari training session, perjalanan bisnis, hingga leisure moments tanpa kehilangan karakter khas Armani.

Berakar pada semangat sport yang telah menjadi bagian dari filosofi Giorgio Armani, EA7 memaknai performa bukan sekadar fungsi, melainkan ekspresi disiplin, determinasi, dan confidence dalam bergerak. Koleksi SS26 memperkuat positioning tersebut melalui desain yang modern, minimal, dan berorientasi pada kualitas, menghadirkan wardrobe yang relevan bagi individu yang menghargai movement sekaligus style.

Musim ini juga menegaskan komitmen EA7 dalam menghadirkan keseimbangan antara estetika dan fungsi. Setiap pieces dirancang dengan perhatian pada detail konstruksi, fleksibilitas material, serta proporsi yang presisi, sehingga mampu mengikuti ritme aktivitas modern tanpa mengorbankan identitas visual yang kuat. SS26 bukan sekadar koleksi musiman, melainkan evolusi berkelanjutan dari filosofi active performance yang menjadi inti brand.

“Melalui SS26, kami ingin menghadirkan koleksi yang mencerminkan energi musim yang lebih ringan dan dinamis, namun tetap mempertahankan karakter elegan dan presisi desain khas EA7. Setiap pieces dirancang untuk mereka yang ingin tampil refined tanpa mengorbankan performa,” ujar Lena Wirjosusanto, Head Division EA7 Emporio Armani di bawah naungan PT Kurnia Ciptamoda Gemilang.

Koleksi Spring/Summer 2026 kini tersedia di seluruh butik resmi EA7 Emporio Armani di Indonesia, termasuk Grand Indonesia, Kota Kasablanka, Pondok Indah Mall 3, ICON Bali, dan Sun Plaza.