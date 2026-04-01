Ciputra Bukukan Penjualan hingga Rp500 Miliar untuk Hunian Hijau di Aerotropolis

PENGEMBANG Ciputra Group mencatat penjualan lebih dari Rp500 miliar pada Februari 2026 melalui peluncuran kawasan hunian berkonsep hijau The Forestine di CitraGarden City, Jakarta Barat. Capaian ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap hunian yang mengedepankan kualitas lingkungan dan keberlanjutan. General Manager Sales & Marketing The Forestine, Jimmy Soh, mengatakan antusiasme pasar terhadap proyek tersebut menunjukkan bahwa konsep hunian berbasis alam semakin diminati.

“Kami sangat mengapresiasi kepercayaan dan antusiasme konsumen terhadap The Forestine. Capaian penjualan yang berhasil diraih dalam waktu singkat menunjukkan bahwa konsep hunian yang mengutamakan kualitas kawasan dan lingkungan yang baik mendapat sambutan positif dari masyarakat,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan, kawasan ini dikembangkan dengan pendekatan forest living yang selaras dengan standar Green Building Council Indonesia melalui acuan GREENSHIP Neighborhood. Lebih dari 25% area dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau dari total pengembangan seluas 14 hektare.

Sekitar 3,6 hektare di antaranya didedikasikan sebagai area hijau utama yang dilengkapi fasilitas seperti forest garden, jogging track, taman bermain anak, lapangan basket, hingga ruang komunal untuk mendukung interaksi penghuni.

Selain itu, kawasan ini juga menghadirkan elemen seni berupa instalasi 11 patung karya Hendra Gunawan yang ditampilkan sebagai galeri luar ruang, serta penanaman lebih dari 760 pohon guna memperkuat nuansa alami lingkungan. Dari sisi teknologi, The Forestine mengusung konsep hunian modern dengan fitur smart home, termasuk penggunaan smart door lock untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan akses bagi penghuni.

Lokasinya yang berada di kawasan aerotropolis CitraGarden City dinilai menjadi keunggulan tersendiri karena memiliki akses strategis, antara lain sekitar lima menit menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta terkoneksi dengan sejumlah ruas tol utama di kawasan barat Jakarta.

Sementara itu, Deputy General Manager Sales & Marketing The Forestine, Jeffrey Jie, menambahkan bahwa tren pasar menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hunian yang sehat.

“Saat ini konsumen semakin menyadari pentingnya lingkungan tempat tinggal yang sehat. Kawasan dengan ruang terbuka hijau tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penghuni dalam jangka panjang,” terangnya.

Ia juga menyoroti meningkatnya minat generasi muda, khususnya Generasi Z, terhadap kepemilikan rumah. Selain faktor lokasi dan aksesibilitas, kelompok ini kini turut mempertimbangkan aspek lingkungan, ruang terbuka hijau, serta dukungan teknologi dalam hunian.

Untuk mendukung penjualan, Ciputra Group menggandeng 18 bank rekanan guna memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), mulai dari pilihan suku bunga hingga tenor cicilan yang fleksibel. Melalui proyek ini, perusahaan menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kawasan hunian yang tidak hanya unggul dari sisi desain dan keberlanjutan, tetapi juga memberikan pengalaman pembelian yang profesional dan berorientasi pada kenyamanan konsumen. (E-4)