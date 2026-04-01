Pasar Domestik Mulai Lirik Solusi Pencahayaan Efisiensi Tinggi

MEREK pencahayaan, Osram, secara resmi hadir kembali di pasar Indonesia untuk kategori pencahayaan umum (General Lighting). Kehadiran kembali ini ditandai dengan peresmian entitas Ledvance Trading Indonesia.

Sebagai pemegang lisensi global merek Osram untuk kategori General Lighting, Ledvance menetapkan langkah strategis untuk memperluas jangkauan bisnisnya di tanah air. Langkah ini sekaligus menjawab kerinduan konsumen Indonesia terhadap solusi pencahayaan berkualitas tinggi yang telah dikenal luas selama puluhan tahun.

Managing Director Ledvance Southeast Asia, Leven Cao menegaskan bahwa Indonesia merupakan pasar dengan potensi pertumbuhan yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara.

“Kami sangat antusias untuk kembali menghadirkan Osram di Indonesia melalui Ledvance. Ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan kami dan menghadirkan solusi pencahayaan berkualitas tinggi bagi pasar Indonesia,” ujar Leven Cao melalui keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Ledvance berkomitmen menghadirkan produk-produk Osram yang mengedepankan efisiensi energi dan teknologi modern. Rangkaian produk yang diperkenalkan mencakup berbagai segmen kebutuhan, mulai dari penggunaan rumah tinggal hingga kebutuhan komersial dan industri skala besar. Kehadiran kembali merek ini diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar domestik yang kini semakin melirik solusi pencahayaan berkelanjutan (sustainable lighting).

Melalui pembukaan kantor operasional Ledvance Trading Indonesia, perusahaan menargetkan penguatan jaringan distribusi nasional. Ledvance juga berencana menjalin kemitraan yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri guna memastikan ketersediaan produk di berbagai wilayah.

Dengan warisan merek Osram yang sudah melekat kuat di benak masyarakat, Ledvance optimistis dapat kembali mendominasi pasar dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama di industri pencahayaan Indonesia. (H-2)