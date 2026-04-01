Indodax Dorong Edukasi Masyarakat soal Aset Kripto

PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax) menegaskan konsistensinya dalam menghadirkan edukasi mendalam serta membangun pemahaman masyarakat mengenai aset kripto sebagai instrumen investasi digital yang kredibel. Langkah ini diambil di tengah tren meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi layanan keuangan digital di Indonesia pada tahun 2026.

Sebagai pionir crypto exchange di tanah air, Indodax memandang bahwa literasi keuangan adalah kunci utama bagi investor untuk menghadapi volatilitas pasar global. Melalui berbagai kanal informasi, Indodax berupaya meminimalkan risiko investasi melalui pemahaman teknis yang kuat.

Fondasi Literasi Kripto dan Blockchain

Chief Marketing Officer Indodax, Aloysia Dian, menyatakan bahwa edukasi merupakan pilar fundamental dalam ekosistem industri kripto. Tanpa pemahaman yang memadai, investor rentan terjebak dalam pengambilan keputusan yang emosional.

"Edukasi menjadi fondasi penting dalam perkembangan industri kripto. Melalui Indodax Academy, kami mendorong peningkatan pemahaman masyarakat agar mampu menerapkan manajemen risiko yang disiplin dan mengambil keputusan investasi yang lebih bijak," ujar Aloysia Dian dalam keterangan resminya, Selasa (31/3/2026).

Hingga saat ini, Indodax telah merangkul lebih dari 9,8 juta pengguna. Sejak berdiri pada 2014, perusahaan secara konsisten memberikan materi gratis mengenai:

Dasar-dasar teknologi Blockchain.

Cara kerja Bitcoin dan aset kripto lain.

Mekanisme mining (penambangan) aset digital.

Strategi manajemen risiko investasi digital.

Komitmen Indodax dalam menjaga integritas dan layanan berbuah manis. Indodax berhasil memborong dua penghargaan bergengsi dalam ajang Most Trusted Financial Brand Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Investortrust berkolaborasi dengan Infovesta Utama. Dua kategori penghargaan yang berhasil dimenangkan yaitu Platform Pedagang Kripto Terpercaya dan Produk Digital Asset Custodians.

Penghargaan ini didasarkan pada survei daring yang mengukur tingkat kepercayaan publik secara langsung. Hasil ini menjadi barometer penting bagi konsumen dalam memilih platform investasi yang memiliki standar keamanan tinggi dan transparansi operasional.

Strategi Indodax Menjaga Kepercayaan Member: Pengembangan Fitur: Menghadirkan antarmuka yang memudahkan transaksi baik bagi pemula maupun profesional.

Menghadirkan antarmuka yang memudahkan transaksi baik bagi pemula maupun profesional. Sistem Keamanan Berlapis: Peningkatan proteksi aset member melalui teknologi enkripsi terbaru.

Peningkatan proteksi aset member melalui teknologi enkripsi terbaru. Kolaborasi Strategis: Bermitra dengan sektor keuangan digital untuk memastikan ekosistem yang sehat.

Membangun Ekosistem Kripto Berkelanjutan

Keberhasilan meraih predikat Most Trusted Brand menjadi motivasi bagi Indodax untuk terus berinovasi. Fokus utama perusahaan ke depan adalah memperkuat sistem keamanan dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan publik. Indodax akan terus berfokus pada penguatan sistem keamanan, peningkatan kualitas layanan, serta mendorong pengembangan ekosistem kripto yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia," pungkas Aloysia. (MTVN/I-2)