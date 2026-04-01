Tingkatkan Keamanan Pangan, LNK Raih Sertifikasi SNI untuk Seluruh Lini Produk Krimer Nabati

PT Lautan Natural Krimerindo dalam Pameran di Hannover Messe, Jerman.(Dok PT Lautan Natural Krimerindo)

SEBAGAI salah satu produsen krimer nabati terbesar di Asia Tenggara, PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) berkomitmen untuk terus menjaga standar keamanan pangan dalam setiap produk yang dihasilkan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan meraih sertifikasi SNI untuk seluruh lini produk krimer nabati LNK sesuai dengan kebijakan pemerintah.



Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keamanan pangan, berbagai kasus cemaran pada produk makanan menjadi pengingat pentingnya standar mutu yang ketat dalam industri pangan. Praktik pelanggaran standar keamanan pangan ini berpotensi membahayakan konsumen dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan.

Oleh karena itu, pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa produk krimer nabati bubuk wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Regulasi ini bertujuan menjamin keamanan pangan, menjaga kualitas produk, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen.

Sejumlah merek produk LNK telah resmi memperoleh sertifikasi SNI. Produk-produk tersebut termasuk rangkaian produk untuk segmen industri, seperti Lautan Krimer, Lautan Premix, O'Creamer, Lautan Naturale; untuk segmen horeka yakni Ellenka Professional; dan untuk segmen retail seperti FiberCreme, dan RichCreme. Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas komitmen LNK dalam memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kepercayaan konsumen terhadap produk LNK tidak hanya datang dari pasar domestik, tetapi juga dari pasar global. Selama bertahun-tahun, inovasi dan kualitas produk LNK mendapatkan pengakuan internasional melalui berbagai penghargaan bergengsi, antara lain Top Brand Awards, World Food Innovation Awards, serta World Coffee Innovation Awards. Penghargaan tersebut mencerminkan posisi LNK sebagai salah satu pemain utama dalam industri krimer nabati di tingkat regional maupun global.

LNK akan terus mendukung inovasi, memperbaiki kualitas, dan menjaga kepatuhan terhadap standar industri pangan untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin pasar industri krimer di Asia Tenggara. "Melalui penerapan standar SNI, LNK berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem industri pangan yang lebih aman, terpercaya, dan berkelanjutan terutama bagi masyarakat Indonesia maupun konsumen di seluruh dunia," ungkap Juwono Hartanto, Chief Commercial Officer PT Lautan Natural Krimerindo. (RO/I-2)