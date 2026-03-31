Perkuat Usaha, BPR Lestari Se-Jawa Lakukan Merger

BPR Lestari Group mengambil langkah strategis dalam memperkuat jaringan usahanya melalui penggabungan (merger) ke enam entitasnya yang berada di Pulau Jawa ke dalam PT BPR Lestari Banten sebagai entitas penerima penggabungan pada Rabu, 25 Februari 2026. Langkah strategis ini menjadi bagian dari perjalanan BPR Lestari Group untuk membangun jaringan BPR berskala nasional yang lebih kuat dan terintegrasi.

Adapun BPR yang bergabung dalam proses merger ini meliputi BPR Lestari Jatim, BPR Lestari Jabar, BPR Lestari Jateng, BPR Lestari Jakarta, dan BPR Lestari Yogyakarta. Melalui penggabungan ini, BPR Lestari Banten akan menjadi entitas utama yang menjalankan operasional jaringan BPR Lestari di wilayah Jawa dengan cakupan layanan yang semakin luas.

Total aset sekitar Rp1,535 triliun menjadikannya salah satu BPR dengan skala aset yang signifikan di tingkat nasional. Dengan kapasitas yang semakin kuat, BPR Lestari Banten diharapkan mampu memperluas kontribusi dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan sektor usaha khususnya di kota/kabupaten di Pulau Jawa.

Direktur Utama BPR Lestari Banten, Ika Norma Ningrum atau kerap disapa Ika, menyampaikan bahwa langkah merger ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat fondasi bisnis sekaligus meningkatkan daya saing industri BPR di tengah dinamika transformasi sektor keuangan.

"Merger ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur perbankan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Dengan penggabungan ini, kami berharap dapat menghadirkan institusi BPR yang lebih solid, modern, dan mampu menjawab kebutuhan nasabah di berbagai wilayah," ujar Ika dalam keterangan resmi, Selasa (31/3).

Sebagai entitas penerima merger, BPR Lestari Banten nanti memiliki jangkauan operasional lintas provinsi yang membentang dari Anyer di Jawa Barat hingga Panarukan di Jawa Timur. Cakupan wilayah yang lebih luas ini memberikan peluang bagi BPR Lestari Banten untuk menghadirkan layanan perbankan yang semakin inklusif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. (I-2)