Askrindo Syariah Tebar Rangkaian Program Sosial Selama Ramadan

Program Mudik Bareng Gratis salah satu program sosial yang digelar Askrindo Syariah selama Ramadan.(Dok.Askrindo Syariah)

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) menyelenggarakan rangkaian program sosial sepanjang Ramadan 1447 H, yang meliputi penyaluran sembako, kado lebaran, serta program mudik bersama, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan pegawai.

Selama periode tersebut, Askrindo Syariah menyalurkan sebanyak 1.500 paket sembako kepada masyarakat di sekitar lingkungan kantor operasional serta wilayah tempat tinggal pegawai. Bantuan ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Selain penyaluran sembako, Askrindo Syariah juga berkolaborasi dengan Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dalam program distribusi kado Lebaran. Melalui kerja sama ini, sebanyak 300 paket kado Lebaran disalurkan kepada penerima manfaat di berbagai wilayah, antara lain Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bali, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

Penerima manfaat program tersebut meliputi masyarakat dhuafa serta guru ngaji Alquran sebagai bentuk dukungan terhadap peran mereka di tengah komunitas. Kolaborasi ini juga menjadi upaya untuk memastikan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih terarah dan tepat sasaran.

Di sisi internal, perhatian terhadap pegawai turut diwujudkan melalui penyelenggaraan Program Mudik Bareng Gratis yang diperuntukkan bagi seluruh Insan Askrindo Syariah beserta keluarga. Program ini menjadi bentuk dukungan perusahaan dalam menghadirkan perjalanan mudik yang aman dan nyaman sehingga para pegawai dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga di kampung halaman.

Direktur Keuangan Askrindo Syariah, Aviantono Yudihariadi, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari perhatian perusahaan terhadap pegawai, sekaligus mendukung kelancaran perjalanan mudik agar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

"Seluruh kegiatan ini merupakan wujud komitmen sosial perusahaan untuk hadir di tengah masyarakat dan pegawai, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan Askrindo Syariah dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh mereka yang membutuhkan," ujar Aviantono.

AGENDA RUTIN

Kegiatan tersebut telah menjadi agenda rutin tahunan perusahaan yang diharapkan dapat memberi arti melalui aksi kepedulian sosial, menebar manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, serta menumbuhkan keberkahan untuk Askrindo Syariah. Dengan konsistensi dalam berbagi ini, Askrindo Syariah berkomitmen untuk terus hadir memberikan manfaat dan memperkuat perannya dalam membangun ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Didirikan pada akhir 2012, Askrindo Syariah merupakan perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah pertama di Indonesia dengan mayoritas saham dimiliki oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Sejak 31 Maret 2020, Askrindo telah resmi bergabung ke dalam Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG). Sebagai bagian dari IFG, Askrindo Syariah terus berupaya menjadi perusahaan penjaminan syariah terbesar dan tepercaya di Indonesia.

Sampai saat ini, Askrindo Syariah telah memiliki 41 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, dan akan terus diperkuat sehingga dapat memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Selain itu, perusahaan juga fokus pada digitalisasi sistem, termasuk implementasi host to host, Online System Application (OSA), dan mobile application (MAASya). Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan layanan dan inovasi produk berbasis digital untuk meningkatkan nilai perusahaan. (Ant/E-2)