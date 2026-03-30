Mentan Jamin Pangan Indonesia Aman Jelang El Nino Godzilla yang Hampiri Indonesia

Ilustrasi(Antara)

MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman turut buka suara mengenai keamanan pangan Indonesia jelang menghadapi fenomena El Nino Godzilla yang akan menghampiri Indonesia pada April mendatang.

“El Nino Godzilla ke depan itu mulai bulan depan April, diperkirakan itu sampai 6 bulan ya, Insya Allah khusus sektor pangan itu aman. Kenapa? Dulu tahun 2023 itu ada El Nino juga yang tidak kalah kerasnya, dahsyatnya,” kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (30/10).

Kementan, sambung Amran, akan menerapkan beberapa strategi yang pada 2023 silam diterapkan di sektor pertanian dalam menghadapi El Nino Godzilla yang akan datang seperti pompanisasi serta optimalisasi lahan rawa.

Baca juga : Kalsel Tingkatkan Mitigasi Karhutla Hadapi El Nino

Ia menambahkan, stok beras yang saat ini dikuasi oleh pemerintah berada di angka 4,3 juta ton dan akan bertambah hingga 5 juta ton pada April mendatang.

Selain itu, cadangan di sektor hotel, restoran, dan rumah tangga mencapai sekitar 12,5 juta ton, ditambah potensi panen atau standing crop sekitar 11 juta ton.

"Kemudian standing crop kalau tidak salah 11 juta. Nah totalnya 27an juta ton. Kalau kita bagi itu bisa 10 bulan ke depan 10 bulan kita hitung ke depan, sedangkan El Nino nya adalah 6 bulan. Artinya overlap," jelas Amran.

Sementara selama periode El Nino, produksi diperkirakan tetap berjalan meski menurun, sehingga total pasokan dinilai masih mampu menutup kebutuhan hingga sekitar 15 bulan. Harga bahan pangan juga dijamin stabil.

"Harga Insya Allah stabil. Jadi 10, berarti bisa 15 bulan sampai kemarau sudah musim hujan. Jadi persiapan kita jauh lebih baik dibanding sebelumnya Karena sebelumnya kita mengantisipasi, satu sisi pangan kita impor, sekarang stok kita banyak," pungkas Amran. (E-4)