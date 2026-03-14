Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

14/3/2026 16:00
Estimasi Biaya Tol Jakarta-Jogja 2026: Rincian Tarif dan Rute Tercepa
Ilustrasi(ANTARA)

Perjalanan darat dari Jakarta menuju Yogyakarta mengalami revolusi efisiensi di tahun 2026. Dengan beroperasinya ruas Tol Solo-Yogyakarta secara lebih luas, akses menuju Kota Pelajar kini tidak lagi mengharuskan pengendara melintasi kepadatan jalan raya nasional Solo-Klaten. Namun, kenyamanan ini tentu dibarengi dengan kesiapan biaya tol yang harus direncanakan secara matang.

Rincian Tarif Tol Jakarta ke Yogyakarta 2026

Estimasi biaya di bawah ini berlaku untuk kendaraan Golongan I (Sedan, Jip, Pick Up, dan Bus Kecil). Berikut adalah rincian tarif per ruas jalan tol yang dilalui:

Ruas Jalan Tol Tarif (Gol I)
Jakarta-Cikampek (Integrasi) Rp27.000
Cikopo-Palimanan (Cipali) Rp132.000
Palimanan-Kanci Rp13.500
Kanci-Pejagan Rp31.500
Pejagan-Pemalang Rp66.000
Pemalang-Batang Rp53.000
Batang-Semarang (Kalikangkung) Rp144.500
Semarang ABC (Dalam Kota) Rp6.000
Semarang-Solo Rp92.000
Solo-Yogyakarta (Hingga Purwomartani) Rp57.000
Total Estimasi Biaya Rp622.500
Tips Navigasi: Pastikan Anda keluar di Gerbang Tol Purwomartani atau Klaten untuk akses lebih dekat menuju pusat kota Yogyakarta maupun kawasan wisata Candi Prambanan.

People Also Ask: FAQ Tol Jakarta-Jogja

Berapa saldo e-Toll minimal untuk ke Jogja?

Sangat disarankan untuk menyiapkan saldo minimal sebesar Rp700.000 untuk sekali perjalanan. Jika Anda berencana kembali ke Jakarta (PP), siapkan saldo minimal Rp1.300.000 agar perjalanan lebih tenang tanpa perlu sering melakukan top-up di rest area.

Apakah Tol Solo-Jogja sudah tersambung penuh?

Hingga awal 2026, Tol Solo-Yogyakarta telah beroperasi secara fungsional hingga Seksi 1 (Purwomartani, Sleman). Hal ini sudah sangat membantu memangkas waktu tempuh yang sebelumnya terkendala kemacetan di Kartasura dan Klaten.

Bagaimana jika saldo e-Toll habis di tengah jalan?

Anda dapat melakukan pengisian ulang (top-up) di minimarket yang tersedia di hampir seluruh Rest Area tipe A dan B, atau menggunakan fitur NFC pada smartphone melalui aplikasi perbankan dan e-wallet.

Strategi Perjalanan Nyaman Jakarta-Yogyakarta

Selain menyiapkan biaya tol, perhatikan juga manajemen waktu keberangkatan. Untuk menghindari kepadatan di Tol Cipali, berangkatlah pada dini hari atau setelah jam puncak pagi. Jangan lupa untuk beristirahat setiap 3-4 jam berkendara. Rest Area KM 456 di ruas Semarang-Solo sangat direkomendasikan karena memiliki fasilitas lengkap dan pemandangan gunung yang indah untuk melepas penat sebelum tiba di Yogyakarta.



