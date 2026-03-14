Estimasi Biaya Tol Jakarta-Jogja 2026: Rincian Tarif dan Rute Tercepa

Perjalanan darat dari Jakarta menuju Yogyakarta mengalami revolusi efisiensi di tahun 2026. Dengan beroperasinya ruas Tol Solo-Yogyakarta secara lebih luas, akses menuju Kota Pelajar kini tidak lagi mengharuskan pengendara melintasi kepadatan jalan raya nasional Solo-Klaten. Namun, kenyamanan ini tentu dibarengi dengan kesiapan biaya tol yang harus direncanakan secara matang.
Estimasi biaya di bawah ini berlaku untuk kendaraan Golongan I (Sedan, Jip, Pick Up, dan Bus Kecil). Berikut adalah rincian tarif per ruas jalan tol yang dilalui:
|Ruas Jalan Tol
|Tarif (Gol I)
|Jakarta-Cikampek (Integrasi)
|Rp27.000
|Cikopo-Palimanan (Cipali)
|Rp132.000
|Palimanan-Kanci
|Rp13.500
|Kanci-Pejagan
|Rp31.500
|Pejagan-Pemalang
|Rp66.000
|Pemalang-Batang
|Rp53.000
|Batang-Semarang (Kalikangkung)
|Rp144.500
|Semarang ABC (Dalam Kota)
|Rp6.000
|Semarang-Solo
|Rp92.000
|Solo-Yogyakarta (Hingga Purwomartani)
|Rp57.000
|Total Estimasi Biaya
|Rp622.500
Sangat disarankan untuk menyiapkan saldo minimal sebesar Rp700.000 untuk sekali perjalanan. Jika Anda berencana kembali ke Jakarta (PP), siapkan saldo minimal Rp1.300.000 agar perjalanan lebih tenang tanpa perlu sering melakukan top-up di rest area.
Hingga awal 2026, Tol Solo-Yogyakarta telah beroperasi secara fungsional hingga Seksi 1 (Purwomartani, Sleman). Hal ini sudah sangat membantu memangkas waktu tempuh yang sebelumnya terkendala kemacetan di Kartasura dan Klaten.
Anda dapat melakukan pengisian ulang (top-up) di minimarket yang tersedia di hampir seluruh Rest Area tipe A dan B, atau menggunakan fitur NFC pada smartphone melalui aplikasi perbankan dan e-wallet.
Selain menyiapkan biaya tol, perhatikan juga manajemen waktu keberangkatan. Untuk menghindari kepadatan di Tol Cipali, berangkatlah pada dini hari atau setelah jam puncak pagi. Jangan lupa untuk beristirahat setiap 3-4 jam berkendara. Rest Area KM 456 di ruas Semarang-Solo sangat direkomendasikan karena memiliki fasilitas lengkap dan pemandangan gunung yang indah untuk melepas penat sebelum tiba di Yogyakarta.
