Update Tarif Tol Trans Jawa 2026: Estimasi Biaya Jakarta ke Surabaya

Memasuki periode Maret 2026, pengguna jalan tol di Pulau Jawa perlu melakukan pembaruan informasi terkait tarif Tol Trans Jawa. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian tarif di beberapa ruas strategis, termasuk kenaikan di ruas Semarang-Batang sebesar kurang lebih 29% yang mulai berlaku sejak 7 Maret 2026.

Daftar Tarif Tol Trans Jawa 2026 (Golongan I)

Berikut adalah rincian tarif terbaru untuk kendaraan Golongan I (sedan, jip, pick-up/truk kecil, dan bus) per ruas jalan tol utama:

Ruas Jalan Tol Tarif (Gol I) Jakarta-Cikampek Rp27.000 Cikampek-Palimanan (Cipali) Rp132.000 Palimanan-Kanci Rp13.500 Kanci-Pejagan Rp31.500 Pejagan-Pemalang Rp66.000 Pemalang-Batang Rp53.000 Batang-Semarang (Kalikangkung) Rp144.500 Semarang ABC Rp6.000 Semarang-Solo Rp92.000 Solo-Ngawi Rp163.500 Ngawi-Kertosono Rp102.000 Kertosono-Mojokerto Rp55.000 Mojokerto-Surabaya Rp43.500

Estimasi Total Biaya Perjalanan dari Jakarta

Bagi pengendara yang berangkat dari Jakarta, berikut adalah akumulasi biaya tol yang harus disiapkan di dalam kartu e-Toll:

Jakarta – Semarang: Rp467.500

Jakarta – Solo: Rp565.500

Jakarta – Yogyakarta (via Prambanan): Rp622.500

Jakarta – Surabaya (GT Warugunung): Rp986.500

Penting: Selalu siapkan saldo cadangan minimal 10% dari total estimasi di atas untuk menghindari kendala saat transaksi di gerbang tol atau jika terjadi perubahan rute mendadak.

People Also Ask: FAQ Seputar Tol Trans Jawa 2026

Apakah ada diskon tarif tol untuk Lebaran 2026?

Ya, pemerintah melalui BPJT dan operator jalan tol memberikan diskon sebesar 30% pada periode arus mudik (15-16 Maret 2026) dan arus balik (26-27 Maret 2026) untuk perjalanan menerus di ruas tertentu.

Bagaimana cara cek tarif tol secara real-time?

Pengguna dapat menggunakan aplikasi BPJT Info Tol atau Google Maps untuk melihat estimasi tarif terbaru sesuai dengan gerbang asal dan tujuan yang dipilih.

Apa saja golongan kendaraan di jalan tol?

Golongan I meliputi sedan, jip, pick-up, dan bus kecil. Golongan II hingga V diperuntukkan bagi truk dengan jumlah gandar (as roda) yang berbeda, mulai dari 2 hingga 5 gandar.

Tips Menghemat Saldo e-Toll

Untuk mengoptimalkan pengeluaran saat perjalanan jauh, Anda dapat memanfaatkan periode diskon tarif yang diumumkan pemerintah. Selain itu, pastikan kendaraan dalam kondisi prima agar konsumsi bahan bakar tetap efisien, mengingat biaya perjalanan bukan hanya dari tarif tol, melainkan juga BBM dan konsumsi di rest area.