Update Tarif Tol Trans Jawa 2026: Estimasi Biaya Jakarta ke Surabaya

Memasuki periode Maret 2026, pengguna jalan tol di Pulau Jawa perlu melakukan pembaruan informasi terkait tarif Tol Trans Jawa. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian tarif di beberapa ruas strategis, termasuk kenaikan di ruas Semarang-Batang sebesar kurang lebih 29% yang mulai berlaku sejak 7 Maret 2026.
Berikut adalah rincian tarif terbaru untuk kendaraan Golongan I (sedan, jip, pick-up/truk kecil, dan bus) per ruas jalan tol utama:
|Ruas Jalan Tol
|Tarif (Gol I)
|Jakarta-Cikampek
|Rp27.000
|Cikampek-Palimanan (Cipali)
|Rp132.000
|Palimanan-Kanci
|Rp13.500
|Kanci-Pejagan
|Rp31.500
|Pejagan-Pemalang
|Rp66.000
|Pemalang-Batang
|Rp53.000
|Batang-Semarang (Kalikangkung)
|Rp144.500
|Semarang ABC
|Rp6.000
|Semarang-Solo
|Rp92.000
|Solo-Ngawi
|Rp163.500
|Ngawi-Kertosono
|Rp102.000
|Kertosono-Mojokerto
|Rp55.000
|Mojokerto-Surabaya
|Rp43.500
Bagi pengendara yang berangkat dari Jakarta, berikut adalah akumulasi biaya tol yang harus disiapkan di dalam kartu e-Toll:
Ya, pemerintah melalui BPJT dan operator jalan tol memberikan diskon sebesar 30% pada periode arus mudik (15-16 Maret 2026) dan arus balik (26-27 Maret 2026) untuk perjalanan menerus di ruas tertentu.
Pengguna dapat menggunakan aplikasi BPJT Info Tol atau Google Maps untuk melihat estimasi tarif terbaru sesuai dengan gerbang asal dan tujuan yang dipilih.
Golongan I meliputi sedan, jip, pick-up, dan bus kecil. Golongan II hingga V diperuntukkan bagi truk dengan jumlah gandar (as roda) yang berbeda, mulai dari 2 hingga 5 gandar.
Untuk mengoptimalkan pengeluaran saat perjalanan jauh, Anda dapat memanfaatkan periode diskon tarif yang diumumkan pemerintah. Selain itu, pastikan kendaraan dalam kondisi prima agar konsumsi bahan bakar tetap efisien, mengingat biaya perjalanan bukan hanya dari tarif tol, melainkan juga BBM dan konsumsi di rest area.
