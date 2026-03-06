Prudential Syariah Raih Youth Choice Award 2026, Jadi Asuransi Syariah Favorit Gen Z

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) meraih Youth Choice Award (Ramadan Edition) 2026 untuk kategori asuransi syariah.(Dok.Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) meraih Youth Choice Award (Ramadan Edition) 2026 untuk kategori asuransi syariah. Penghargaan dari Marketeers tersebut diberikan kepada brand syariah yang dinilai mampu membangun kedekatan emosional, relevansi, serta tingkat kepercayaan yang kuat di kalangan Generasi Z. Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan perusahaan melalui literasi dan edukasi keuangan syariah yang menyasar generasi muda mendapat respons positif. “Berkat komitmen Prudential Syariah yang terus konsisten menghadirkan layanan dan edukasi yang relevan bagi generasi muda, kami berhasil meraih penghargaan ini. Generasi Z merupakan segmen yang potensial di masa depan sehingga kami memperkuat pendekatan melalui literasi di media sosial dengan konten yang lebih menarik, serta memperluas program awareness melalui kolaborasi dengan beragam universitas dan komunitas,” ujar Vivin dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3). Ia menambahkan upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk mendorong literasi keuangan syariah sekaligus meningkatkan kesadaran finansial dan pentingnya proteksi diri sejak dini di kalangan anak muda. Potensi pasar generasi muda di Indonesia juga dinilai sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025, jumlah Generasi Z di Indonesia mencapai sekitar 74,9 juta jiwa atau 27,9% dari total populasi, sementara generasi milenial mencapai sekitar 95 juta jiwa atau 33,4%. Dengan demikian, lebih dari 60% penduduk Indonesia berasal dari dua generasi tersebut, yang diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi sekaligus perkembangan sektor keuangan syariah di masa depan. Sejalan dengan itu, Prudential Syariah terus memperkuat strategi yang dekat dengan gaya hidup Generasi Z, mulai dari penguatan literasi keuangan, pemanfaatan kanal digital, hingga pengembangan layanan yang lebih mudah diakses. Salah satunya melalui produk PRUSehat Syariah, proteksi kesehatan dengan kontribusi mulai Rp230.000 per bulan yang mencakup perlindungan rawat inap, rawat jalan untuk penyakit tertentu seperti tifus dan demam berdarah, hingga perlindungan penyakit serius seperti kanker. Selain itu, perusahaan juga menghadirkan PRUServices, platform layanan digital yang dirancang untuk memberikan pengalaman asuransi yang lebih cepat, sederhana, dan praktis bagi nasabah, khususnya generasi muda. Prudential Syariah juga membangun ekosistem komunitas bagi anak muda melalui program NextGen Fest, yang mendorong semangat kewirausahaan sekaligus pengembangan keterampilan manajemen keuangan. Pada 2025, kegiatan tersebut diselenggarakan di tiga kota besar yakni Bandung, Surabaya, dan Jakarta dengan total hampir 3.000 peserta. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperluas upaya literasi, sekaligus menghadirkan solusi perlindungan yang relevan bagi generasi muda. Kami percaya bahwa meningkatkan kesadaran finansial sejak dini merupakan langkah penting untuk membantu generasi muda membangun masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan,” kata Vivin. (E-2)