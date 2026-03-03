Pasokan Energi Pascabencana Aceh Dipastikan Aman Jelang Idulfitri

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENJELANG Hari Raya Idulfitri 1447 H, PT Elnusa Petrofin (EPN) mempersiapkan diri dalam Satuan Tugas Ramadan–Idulfitri (Satgas RAFI) 2026 PT Pertamina (Persero). Sebagai bagian dari ekosistem distribusi energi nasional, perusahaan mendukung Pertamina Patra Niaga dalam memastikan penyaluran BBM dan Avtur berjalan aman, tepat waktu, dan andal, termasuk di wilayah terdampak bencana di Aceh.

Penguatan distribusi energi di wilayah pascabencana menjadi perhatian utama. Jalur distribusi di sejumlah daerah Aceh yang sebelumnya terdampak longsor dan sempat terisolasi kini terus dipastikan dalam kondisi siap dilalui guna menjaga kelancaran pasokan energi bagi masyarakat.

Direktur Operasi & Marketing EPN, Ferdiansyah menegaskan bahwa pelaksanaan Satgas Ramadan–Idulfitri 2026 mengedepankan prinsip HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) sebagai prioritas utama, sejalan dengan arahan Pertamina.

"Distribusi energi pada saat momentum Ramadan–Idulfitri adalah misi pelayanan nasional. Kami memastikan seluruh AMT, armada mobil tangki, dan sistem monitoring seperti Road Traffic Control (RTC) beroperasi dalam kondisi optimal. Pengalaman di berbagai kondisi darurat, termasuk bencana alam, menjadi pembelajaran berharga dalam memperkuat mitigasi risiko dan kesiapan operasional kami," kata Ferdiansyah, Selasa (3/3).

Dalam persiapan Satgas, perusahaan mengerahkan ribuan Awak Mobil Tangki (AMT) dan ribuan unit mobil tangki yang terintegrasi dengan sistem pengawasan digital berbasis GPS dan CCTV. Monitoring dilakukan secara real-time melalui RTC untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik, potensi cuaca ekstrem, maupun gangguan distribusi di titik-titik krusial, termasuk wilayah dengan akses terbatas pascabencana.

Pengaturan jam kerja serta penyediaan rest area khusus bagi AMT juga diterapkan guna memastikan kebugaran dan keselamatan pengemudi selama periode operasional intensif. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menjaga keandalan distribusi energi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

Ferdiansyah menegaskan, keterlibatan dalam Satgas RAFI merupakan wujud komitmen jangka panjang dalam menjaga ketahanan energi nasional, termasuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak bencana.

"Energi adalah fondasi mobilitas dan aktivitas masyarakat, terutama di momen Ramadan dan Idulfitri ketika kebutuhan meningkat signifikan. Di balik setiap liter BBM yang tersalurkan, terdapat semangat pengabdian para pejuang energi di lapangan. Kami memastikan mereka didukung sistem, perlindungan, dan koordinasi optimal agar dapat menjalankan tugas dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Dengan penguatan sistem, armada, serta pengawasan operasional, distribusi energi di wilayah pascabencana Aceh diharapkan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah dan merayakan Idulfitri dengan tenang. (H-2)