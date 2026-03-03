Menghadirkan Ramadan Lebih Bermakna: Fraser Residence Menteng Jakarta Persembahkan Pengalaman Eksklusif

Nikmati Ramadan 2026 di Fraser Residence Menteng Jakarta.(Dok Fraser Residence Menteng Jakarta)

FRASER Residence Menteng Jakarta, bagian dari jaringan internasional Fraser Hospitality, mempersembahkan Ramadan Media Gathering 2026, inisiatif strategis untuk memperkuat awareness, menegaskan positioning sebagai hotel bintang lima dengan konsep residences dan membangun hubungan erat dengan media. Acara ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman menyeluruh, menekankan keunggulan hunian luas, fasilitas premium, serta layanan profesional yang menjadi ciri khas Fraser Residence Menteng Jakarta.

Fraser Residence Menteng Jakarta menawarkan total 128 unit akomodasi. Semua jenis kamar dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan tamu. Unit Studio yang compact seluas 38 m2 memberikan kenyamanan ideal bagi tamu perorangan atau pasangan muda, sedangkan unit 1 Bedroom seluas 51 m2 menawarkan fleksibilitas dan privasi bagi profesional atau pasangan yang mengutamakan kenyamanan.

Bagi keluarga atau tamu yang menginginkan lebih banyak ruang, Fraser Residence Menteng Jakarta menawarkan unit 2 Bedroom (90 m2) dan 3 Bedroom (124 m2) yang dirancang dengan konsep hunian luas ala residence. Setiap unit dirancang untuk menghadirkan kenyamanan welcome home dengan ruang tamu dan area makan yang lapang serta dapur lengkap yang dilengkapi peralatan memasak dan perlengkapan makan esensial, termasuk pisau dan bottle opener. Konsep itu memungkinkan tamu menikmati pengalaman menginap seperti di rumah sendiri, tetapi tetap dengan layanan profesional khas hotel bintang lima.

Dua unit Penthouse seluas 319 m2 menempati lantai 19 dan 20 menghadirkan pengalaman menginap paling eksklusif dengan panorama kota Jakarta yang memukau dari ketinggian. Dirancang sebagai gabungan dua lantai, setiap penthouse menawarkan ruang tinggal yang lapang, fasilitas premium lengkap, serta kenyamanan maksimal, menciptakan harmoni sempurna antara privasi, kemewahan, dan layanan hotel bintang lima.

Gaya hidup modern dan pengalaman lengkap ditawarkan oleh Fraser Residence Menteng Jakarta. Tamu dapat bersantai di kolam renang outdoor dan kids pool, menjaga kebugaran di gym 24/7, atau menikmati relaksasi di sauna, steam, spa, dan retreat room. Yoga deck serta herb & hydroponic garden menghadirkan ruang hijau yang menenangkan. Area bermain anak dan walking pets area memastikan seluruh anggota keluarga dapat menikmati waktu berkualitas.

Untuk kebutuhan profesional, Fraser Residence Menteng Jakarta menyediakan 6 ruang meeting yang nyaman, ideal untuk intimate gathering atau diskusi kelompok kecil. Ini mendukung berbagai aktivitas kerja dan kolaborasi dengan suasana santai namun eksklusif.

Lokasinya yang strategis di kawasan Menteng memudahkan akses ke pusat bisnis Thamrin, landmark kota seperti Monas, Gedung Joang 45, dan Istana Kepresidenan, serta area lifestyle dan belanja premium di Plaza Indonesia dan Grand Indonesia. Kombinasi lokasi strategis, fasilitas lengkap, dan konsep residences menjadikan Fraser Residence Menteng Jakarta sebagai hidden gem bagi tamu yang menginginkan pengalaman menginap eksklusif di tengah kota.

Untuk Ramadan, Fraser Residence Menteng Jakarta menghadirkan Ramadan Getaway Package, mulai dari Rp1.500.000 nett per kamar per malam, berlaku untuk periode 18 Februari-19 Maret 2026. Melalui paket spesial ini, para tamu dapat menikmati berbagai keuntungan, termasuk sahoor atau sarapan pagi harian serta hidangan Iftar atau makan malam untuk dua orang, akses penuh ke seluruh fasilitas properti, serta diskon 10% untuk bersantap di Relish Bistro.

Sebagai restoran all-day dining di properti ini, Relish Bistro menghadirkan pengalaman berbuka puasa bertema Rempah Rasa - Tales of Cappadocia. Konsep kuliner ini memadukan kekayaan rempah Nusantara dengan kombinasi cita rasa Timur Tengah dan sentuhan khas Asia. Setiap sajian dirancang untuk membawa tamu dalam perjalanan rasa yang autentik, hangat, dan penuh keakraban, menjadikan momen berbuka puasa semakin istimewa bersama keluarga maupun kolega.

Menambah kemeriahan suasana Ramadan, Iftar di hari-hari tertentu juga akan dimeriahkan dengan beragam hiburan spesial seperti Islamic Live Music dan pertunjukan Sufi Dance yang menghadirkan nuansa spiritual nan elegan. Selain itu, tamu dapat menikmati Atraksi Turkish Ice Cream yang interaktif serta Shisha Corner sebagai add-on experience, menghadirkan sentuhan khas Timur Tengah yang semakin memperkaya pengalaman berbuka puasa. Pemesanan dapat dilakukan melalui WhatsApp +62 811 9311 882.

Acara Ramadan Media Gathering 2026 menghadirkan guided hotel tour, mengunjungi unit-unit terpilih dan fasilitas utama, diselingi presentasi produk, insight pasar, dan strategi Ramadan 2026. Relish Bistro berperan sebagai venue penutup untuk Iftar, mendukung suasana buka puasa

dengan sajian kuliner rempah dan cita rasa khas.

"Ramadan Media Gathering ini bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan momentum strategis untuk memperkenalkan Fraser Residence Menteng Jakarta secara lebih komprehensif, mulai dari konsep hunian luas ala residence, kelengkapan fasilitas, hingga layanan profesional yang menjadi fondasi brand kami," ujar Aprodhite, Marketing & Communications Manager Fraser Residence Menteng Jakarta.

"Di bulan yang penuh refleksi dan kebersamaan ini, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar pengalaman menginap. Fraser Residence Menteng Jakarta dirancang sebagai sanctuary di tengah dinamika kota. Ruang yang hangat, personal, dan eksklusif agar setiap tamu dapat merasakan kenyamanan yang autentik dengan layanan hotel bintang lima yang intuitif dan penuh perhatian. Melalui pengalaman langsung bersama rekan-rekan media, kami berharap terbangun koneksi yang lebih bermakna terhadap esensi brand kam--hunian urban yang memadukan keluasan ruang, ketenangan, dan standar layanan premium--serta menciptakan kolaborasi jangka panjang yang saling menguatkan."

Fraser Residence Menteng Jakarta mengundang seluruh media untuk merasakan pengalaman eksklusif, memahami konsep residences, dan mengeksplorasi berbagai fasilitas premium yang ditawarkan, menjadikan Ramadan tahun ini sebagai momen yang elegan dan berkesan di tengah kota Jakarta. (RO/I-2)