PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendorong pendidikan berkelanjutan di Aceh melalui peresmian Rumah Qur'an BSI di Banda Aceh. Program ini diresmikan oleh (dari kiri) Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo (berlaku efektif setelah lulus fit and proper OJK(DOK BSI)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus berupaya meningkatkan kontribusi bagi masyarakat Indonesia dalam bidang literasi dan edukasi syariah. Hal itu dilakukan BSI melalui Program Rumah Qur’an BSI yang diresmikan, Sabtu (30/8).

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anggoro Eko Cahyo (*) meresmikan program Rumah Qur’an Bina Santri Indonesia (Rumah Qur’an BSI) yang di Provinsi Aceh. Lokasi ini merupakan satu dari 8 (delapan) titik lokasi Rumah Quran di seluruh Indonesia melalui pendayagunaan dana zakat korporat dan infaq BSI yang disalurkan melalui BSI Maslahat.

‘’Ini adalah komitmen dan tanggung jawab kami membantu pengembangan pendidikan spiritual dengan menyediakan wadah pembelajaran Alqur’an berkualitas, inklusif, dan merata di seluruh Indonesia,’’ tutur Anggoro Eko Cahyo.

Program ini, kata dia, sejalan dengan visi BSI untuk menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kebermanfaatan sosial dan dakwah Islam. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Asta Cita Pemerintah Indonesia.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah menyampaikan, bahwa BSI sebagai salah satu dari dua bank terbesar di Provinsi Aceh, diharapkan dapat hadir bukan hanya menyediakan fasilitas finansial, namun juga harus hadir mendukung kegiatan dan program Pemerintah untuk kemajuan masyarakat Aceh, salah satunya melalui Progam Rumah Qur’an BSI yang diresmikan, Sabtu (30/8).

"BSI juga diharapkan dapat mensukseskan program-program pemerintah pusat yang berlokasi di Aceh serta pembiayaan kepada usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah agar lebih ditingkatkan dan lebih luas jangkauannya," ungkap Fadhlullah.

Sebagai Bank dengan layanan finansial, sosial dan spiritual, BSI juga menyediakan kanal khusus bagi masyarakat yang ingin berdonasi atau menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah termasuk pada Program Berbagi melalui aplikasi BYOND by BSI. Nasabah dapat memilih program.

BSI juga menyediakan platform donasi untuk nasabah yang ingin berbagi bentuk Alqur'an dan sekolah Alqur'an. BSI juga menyediakan kutipan hadis serta surat pendek di dalam Alqur'an Juz 30 pada aplikasi BYOND.

BSI merasa terpanggil untuk berkontribusi di dalam pendidikan spiritual terutama program membaca Alqur’an karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, terdapat 53,37% muslim di Indonesia belum bisa membaca Alqur’an.

Angka lebih tinggi didapat dari survei Dewan Masjid Indonesia (DMI) tahun 2022 menyebutkan, sebanyak 65% umat Islam di Indonesia tidak bisa membaca Alqur’an.

Program Rumah Qur’an BSI tersebar di lima provinsi dengan total penyaluran mencapai Rp8,2 miliar dan santri binaan sebanyak 138 orang. Adapun lokasi Rumah Quran BSI tersebar di Banda Aceh, Tangerang, Bogor, Magetan, Solo, Cimahi, dan Semarang.

Program Rumah Qur’an BSI merupakan hasil kolaborasi antara Bank Syariah Indonesia, BAZNAS RI, dan BSI Maslahat dalam bidang pendidikan nonformal yang diperuntukkan bagi santri dari kalangan masyarakat umum berusia 15- 22 tahun, setara jenjang SMA.

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan santri, melahirkan lulusan penghafal Alqur’an, serta membekali mereka dengan wawasan kewirausahaan guna meningkatkan peluang kerja dan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, para santri diharapkan tidak hanya unggul dalam hafalan Alqur’an, tetapi juga memiliki daya saing dalam kehidupan sosial dan profesional. (H-1)

*) berlaku efektif setelah lulus fit and proper OJK