Pemerintah Bentuk Wadah Perlindungan Konsumen Rumah Susun

Pembentukan Forum PPPSRS.(Dok. Kemen PKP)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meresmikan Forum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dalam rangka Hari Perumahan Nasional (Hapernas) XVII, Senin (25/8). Forum ini dibentuk sebagai wadah perlindungan konsumen rumah susun yang selama ini belum memiliki representasi resmi.

Pengukuhan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, dan dihadiri sejumlah tokoh nasional lintas generasi, antara lain Suharso Monoarfa, Theo L. Sambuaga, Hashim Djojohadikusumo, Amalia Adininggar Widyasanti, Tito Karnavian, dan Muhammad Qodari.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, pembentukan forum tersebut merupakan langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan antara pengembang dan konsumen.

Baca juga : Wamen PKP Fahri Hamzah: Kebijakan Perumahan Harus Berbasis Data Tunggal

“Selama ini asosiasi pengembang sudah ada, seperti REI dan Apersi. Tapi konsumen belum punya wadah. Maka kami inisiasi forum ini untuk menciptakan fairness,” ujarnya.

Sebagai ketua terpilih, Adjit Lauhatta menegaskan PPPSRS hadir untuk menjembatani kepentingan warga dengan kebijakan publik. Ia menyoroti pentingnya kepastian hukum serta perlindungan hak pemilik satuan rumah susun, sekaligus mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri PKP No. 4 Tahun 2025 yang memperkuat tata kelola rusun.

Selain PPPSRS, Kementerian PKP juga membentuk Forum Komunikasi Rumah Subsidi dan Forum Komunikasi Rumah Susun. Pemerintah berharap forum-forum tersebut dapat menjadi instrumen check and balance, sehingga rumah susun benar-benar menjadi ruang hidup yang bermartabat bagi masyarakat. (Z-10)