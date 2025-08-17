GTSI Gelar Investor Gathering, Paparkan Strategi Ekspansi dan Kinerja Positif

GTSI gelar investor gathering.(Dok. GTSI)

PT GTS Internasional Tbk. (GTSI), perusahaan penyedia jasa transportasi dan logistik LNG terintegrasi, menggelar Investor Gathering di Jakarta untuk memaparkan perkembangan kinerja, arah strategi bisnis, serta rencana ekspansi yang mendukung ketahanan energi nasional.

Manajemen GTSI menyampaikan strategi pertumbuhan komprehensif, meliputi penambahan armada LNG Carrier berkapasitas besar, diversifikasi bisnis, hingga optimalisasi operasional.

Emiten berkode saham GTSI ini mencatat pertumbuhan positif sepanjang semester I/2025 dengan peningkatan pendapatan dan laba bersih dibandingkan periode sama tahun lalu.

Ekspansi Armada dan Diversifikasi Bisnis

Perseroan tengah menambah armada LNG Carrier berkapasitas besar guna memperkuat keandalan rantai pasok LNG. Selain itu, GTSI juga mengembangkan diversifikasi usaha melalui pembangunan LNG Mini Plant dan distribusi LNG untuk industri menengah, termasuk sektor HOREKA (Hotel, Restoran, dan Kafe). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas ekosistem bisnis gas terintegrasi.

Optimalisasi Operasional dan Target Laba

Dalam rangka efisiensi dan peningkatan profitabilitas, GTSI menerapkan strategi optimalisasi utilisasi armada serta pengendalian biaya operasional. Dengan kepemimpinan baru di bawah Direktur Utama I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, yang ditunjuk melalui RUPSLB April lalu, perusahaan menargetkan pertumbuhan laba hingga 20% pada akhir 2025.

Tata Kelola dan Kepatuhan Pajak

Direksi GTSI menegaskan komitmen perseroan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta kepatuhan penuh pada regulasi perpajakan. Dengan model bisnis yang berada dalam skema pajak final, seluruh kewajiban pajak telah diselesaikan sesuai ketentuan, sehingga memberi kepastian usaha serta mencerminkan transparansi dan integritas perusahaan. (Z-10)

“Pertumbuhan bisnis yang sehat harus didukung oleh kepatuhan penuh terhadap regulasi. Dengan skema pajak final, kami dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa keraguan soal kewajiban pajak,” ujar Dira, perwakilan manajemen GTSI.

Manajemen optimistis kombinasi strategi ekspansi, diversifikasi, dan tata kelola yang solid akan mempercepat langkah GTSI menjadi pemain utama dalam rantai pasok energi nasional. (RO/Z-10)