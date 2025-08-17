Rayakan Hari Kemerdekaan dengan Inovasi Terbaru di Mall Exhibition

Peluncuran Mall Exhibition di Electronic City.(Dok AQUA Elektronik)

MENYAMBUT Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, AQUA Elektronik mempersembahkan Mall Exhibition yang bekerja sama dengan Electronic City dengan mengusung Inspirasi Kemerdekaan. Mall Exhibition ini berlangsung mulai tanggal 13-17 Agustus 2025 bertempat di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Selain pameran, acara ini sekaligus menjadi ajang peresmian peluncuran produk terbaru AQUA Elektronik yaitu kulkas multi door AQUA Magic Pro Series, mesin cuci front load dan top load New Color Ai Series, Televisi Mini LED M80 Series, Air Conditioner UV Cool Premium Series, Chest Freezer DF Series, dan Water Dispenser BV Series. Setiap produk tersebut memiliki keunggulan dengan berbagai inovasi yang mengedepankan teknologi, efisiensi energi, dan desain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini.

Kulkas Magic Pro AQR-TTD576RSG(CL) menawarkan inovasi Magic Zone, HCS Moist Zone, Smart Ice, Magic Pitcher, dan tampilan desain elegan yang menampilkan kesan estetik di rumah hunian. Lalu ada mesin cuci New Color Ai yang terdiri dari mesin cuci Front Load Color 7 series dengan teknologi Color Screen Panel dan Essence Wash, serta Top Load R1 series dengan fitur Double Drive, satu-satunya teknologi yang hanya dimiliki oleh mesin cuci AQUA Elektronik.

Untuk televisi, AQUA Elektronik menghadirkan TV M80 Series yang mengusung teknologi Layar Mini LED dan pengalaman audio premium hasil kolaborasi dengan KEF, merek audio HiFi kelas dunia dari Inggris. Sementara AC menghadirkan seri UV Cool Premium melalui fitur UVC Sterilization, Comfort Precise Humidity, dan sistem filter PM 1.0 Filter yang dapat menghasilkan udara yang lebih sehat. Tidak ketinggalan, Chest Freezer terbaru DF Series dengan keunggulan desain elegan warna silver, Anti Bacterial, Deep Freezing minus 30 derajat celsius, dan 100H Cooling Retention. Terakhir, ada water dispenser BV Series dengan keunggulan HydroSafe UV Sterilization, Wide Dispensing Area, dan Night Lamp & Low Noise.

"Sebagai brand yang telah puluhan tahun hadir di Indonesia, kami percaya bahwa semangat kemerdekaan bisa diartikan ke dalam inovasi yang membebaskan masyarakat dari batasan, baik dari sisi kenyamanan hidup, efisiensi waktu, maupun gaya hidup sehat di rumah. Melalui Mall Exhibition dan peluncuran produk baru ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang inspiratif sekaligus menyenangkan bagi pengunjung,” ujar Haier Seoutheast CEO dan Haier Indonesia President Director, Zhang Zhenghui, dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (17/8).

Dalam Mall Exhibition ini, pengunjung akan disuguhkan berbagai penawaran dan promosi eksklusif antara lain promo diskon 80% dan promo lelang setiap harinya. Dengan berbelanja di pameran ini customer juga berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa cashback e-voucher, gift menarik antara lain PS 5 dan Iphone 15 serta bisa mengikuti Spin Wheel dengan Grand Prize 1 unit buat mobil Toyota Avanza, 4 tiket liburan ke Bali selama 5 hari 4 malam, serta 25 unit produk AQUA.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin lebih dekat dengan masyarakat dan memperlihatkan bagaimana produk AQUA Elektronik dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang lebih nyaman dan efisien. Mall Exhibition ini juga menjadi wadah kolaboratif untuk menunjukkan potensi integrasi produk kami dalam solusi rumah masa kini,” ungkap Zhang.

Sebagai mitra pameran, Electronic City berperan penting dalam memastikan konsumen mendapatkan pelayanan terbaik dan promo menarik selama periode acara.

"Kami melihat AQUA berkolaborasi dengan Electronic City sebagai langkah strategis untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Melalui pameran ini, pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran eksklusif dan program cicilan ringan, sekaligus mencoba langsung inovasi terbaru AQUA Elektronik," cetus Direktur Utama PT. Electronic City Indonesia, Tbk, Lyvia Mariana.

Pada pameran ini AQUA Elektronik juga memberikan kemudahan dalam fasilitas pembayaran cicilan dengan bunga ringan dan waktu angsuran yang panjang. Bekerjasama dengan Indodana Paylater, hanya pada periode 13-17 Agustus 2025 customer bisa mendapatkan promo cicilan 0% dandua kali bebas cicilan untuk tenor 12 bulan. Customer bisa mengajukan langsung di tempat hanya 5 menit, bisa mendapatkan limit hingga Rp50 juta.

Diadakannya pameran ini merupakan bagian dari komitmen AQUA Elektronik, yang merupakan bagian dari Haier Group, dalam menghadirkan inovasi dan produk berkualitas bagi konsumen. Hingga tahun 2024, Haier telah mempertahankan predikat Global No. 1 Brand untuk kategori home appliances selama 16 tahun berturut-turut versi Euromonitor. (E-4)