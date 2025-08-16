Paviliun Indonesia Cetak Rekor Pengunjung Harian Tertinggi di Expo 2025 Osaka

Para pengunjung Osaka Expo menyambangi Paviliun Indonesia.(Bappenas)

Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka mencatat pencapaian luar biasa dengan rekor kunjungan tertinggi pada 13 Agustus 2025, yakni 30.580 pengunjung dalam satu hari. Angka ini mendorong total kunjungan menjadi 1.906.296 pengunjung sejak pembukaan pada April 2025, atau mencapai 68% dari target 2,8 juta pengunjung. Total pengunjung selama penyelenggaraan Expo 2025 Osaka ditargetkan mencapai 28 juta orang. Paviliun Indonesia bersiap menyambut pengunjung yang ke-2 juta dalam waktu dekat.

“Antusiasme yang luar biasa ini menjadi bukti bahwa dunia ingin mengenal lebih dekat negara Indonesia, mengetahui budaya hingga menjajaki potensi kerja sama di masa depan,” ungkap Direktur Paviliun Indonesia Rahmat Mulianda di World Expo 2025 Osaka.

Paviliun Indonesia mengangkat tema Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future yang terinspirasi dari Tri Hita Karana, nilai luhur yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Kementerian PPN/Bappenas sebagai penanggung jawab memastikan paviliun ini menjadi etalase potensi pariwisata, perdagangan, dan investasi Indonesia. Selain membawa pengunjung menyusuri tiga area utama di Nature, Culture, dan Future, Paviliun Indonesia juga menyelenggarakan banyak business forum, business matching, dan menampilkan beragam produk kriya, fesyen, serta atraksi seni musik dan tari setiap harinya.

Dari April hingga Agustus, Paviliun Indonesia menjadi panggung strategis untuk diplomasi ekonomi dan investasi. Hingga pertengahan Agustus, telah terselenggara 51 Kegiatan Business Forum dan One on One Meeting yang melibatkan investor, pelaku industri, dan pemerintah dari berbagai negara dengan hasil 9 MoU, 9 LoI, 1 Joint Venture Agreement, dan 1 Joint Statement, dengan komitmen investasi senilai US$23,5 miliar di sektor berkelanjutan, industri hijau, ekonomi kreatif, perdagangan, pengelolaan limbah, dan pariwisata.

Pencapaian ini adalah hasil kerja sama seluruh pihak. Beberapa mitra strategis yang telah mendukung antara lain Astra, Artha Graha Peduli, KAPPI, Pertamina, Barito Pacific Group, Royal Golden Eagle (RGE), Indofood, Japfa, BPDP, Garuda Indonesia, serta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Bekerja sama dengan berbagai pihak tersebut, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan menghasilkan dampak yang lebih besar hingga penutupan Expo 2025 Osaka pada 13 Oktober 2025 mendatang.

“Kami optimis dapat melampaui target kunjungan dan investasi yang ditetapkan. Paviliun Indonesia akan terus menghadirkan pengalaman yang berkesan dan citra positif Indonesia di mata dunia,” pungkas Direktur Rahmat Mulianda.

Untuk berita terbaru mengenai partisipasi Indonesia di World Expo 2025 Osaka dan perkembangan seputar Paviliun Indonesia, kunjungi situs resmi di expo2025indonesia.id dan ikuti Instagram @expo2025indonesia, serta untuk informasi lebih lanjut dapat merujuk pada paket pers di bit.ly/IndonesiaPressKit.