Ilustrasi(Dok Dompet Dhuafa)

DI tengah persaingan merek yang semakin ketat, Dompet Dhuafa kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang Top Brand Award 2025 yang digelar oleh Frontier Group dan Majalah Marketing, lembaga filantropi ini sukses mempertahankan gelar sebagai merek terbaik Indonesia di kategori Zakat and Charity.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan dalam acara puncak di Intercontinental Bali Resort, Jimbaran, tepatnya di The Imperial Ballroom pada Selasa, (12/8). Ratusan perwakilan merek ternama dari berbagai industri hadir dalam momen yang penuh semangat kolaborasi ini.

Top Brand Award telah lama dikenal sebagai salah satu ajang penghargaan paling prestisius di Indonesia. Keistimewaannya terletak pada proses penilaian yang ketat dan objektif, berbasis data hasil survei terhadap lebih dari 15.000 responden yang tersebar di 15 kota besar.

Baca juga : Bukti Konsistensi Layanan dan Kepercayaan Publik Berujung Raihan Prestasi

Melalui pengukuran menyeluruh, Dompet Dhuafa berhasil membuktikan diri sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang unggul. Prestasi ini menandakan bahwa Dompet Dhuafa bukan hanya dikenal luas, tetapi juga dipercaya publik berkat konsistensi layanan serta loyalitas yang terus terjaga dari para donatur.

Keberhasilan ini menjadi bukti kemampuan Dompet Dhuafa mempertahankan reputasi di tengah perubahan tren filantropi digital, dinamika sosial, dan tantangan ekonomi. Sejak delapan tahun terakhir, lembaga ini secara berturut-turut meraih predikat Top Brand di kategori Zakat and Charity yang membuktikan komitmennya dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan profesional, transparan, dan akuntabel.

“Penghargaan ini adalah dedikasi untuk seluruh penerima manfaat, donatur, mitra, dan masyarakat yang telah mempercayakan amanahnya. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pemberdayaan dan memastikan setiap rupiah donasi memberikan manfaat nyata,” ujar Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Ahmad Juwaini, dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (15/8).

Baca juga : LPM Dompet Dhuafa Dukung Semangat Aisha Menggapai Mimpi Melalui Yatim Growth Partner

Bagi Dompet Dhuafa, penghargaan ini tidak hanya sekadar pengakuan atas prestasi, tetapi juga menjadi modal penting untuk memperkuat citra positif di mata publik, mitra strategis, dan calon donatur. Reputasi yang terjaga membuka peluang untuk memperluas jangkauan program di lima pilar utama: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial-Kemanusiaan, serta Dakwah dan Budaya.

“Kami melihat penghargaan ini sebagai tantangan sekaligusdorongan. Tantangan untuk menjaga dan meningkatkankualitas layanan, serta dorongan untuk menjangkau lebihbanyak penerima manfaat, baik di Indonesia maupun dunia,” tutur Ahmad.

Sementara itu, CEO dan Pendiri Frontier Group, Handi Irawan, memberikan apresiasi khusus terhadap capaian Dompet Dhuafa.

"Dompet Dhuafa bukan hanya mampu meraih posisi Top Brand sekali, tetapi mempertahankannya selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan kepercayaan publik yang sangat kuat serta kemampuan lembaga menjaga relevansi, inovasi, dan integritas,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini seharusnya menjadi inspirasi bagi merek-merek lain untuk membangun hubungan jangka panjang, bukan sekadar mengejar popularitas sesaat.

Dengan capaian ini, Dompet Dhuafa menegaskan bahwa konsistensi, integritas, dan inovasi adalah kuncimempertahankan kepercayaan publik di tengah perubahan zaman. (E-4)