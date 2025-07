Vivere Rayakan Ulang Tahun dengan Inovasi dan Kolaborasi Budaya

Dua merek interior dari Vivere Group, Vivere Collection dan Idemu, merayakan tonggak penting tahun ini. Vivere menapaki usia ke-22, sementara IDEMU genap enam tahun.(Dok. Vivere Idemu)

DUA merek interior dari Vivere Group, Vivere Collection dan Idemu, merayakan tonggak penting tahun ini. Vivere menapaki usia ke-22, sementara IDEMU genap enam tahun.

Dengan tema Crafting Spaces, Shaping Stories, perayaan itu menjadi simbol komitmen jangka panjang keduanya dalam menghadirkan ruang hidup yang tidak hanya fungsional tapi juga sarat makna budaya dan emosional.

"Kami percaya bahwa sebuah ruang memiliki kekuatan untuk membentuk cerita hidup seseorang. Selama lebih dari dua dekade, kami tidak hanya menjual produk, tetapi membangun hubungan, menghadirkan inspirasi, dan mendukung komunitas kreatif lokal," ujar General Manager Vivere Idemu Bagus Yudha Prastowo dikutip dari siaran pers, Kamis (24/7).

Dalam rangka ulang tahun tersebut, sejumlah kegiatan digelar untuk mempererat koneksi dengan pelanggan serta mendorong ekspansi bisnis. Salah satunya adalah penandatanganan MoU dengan Maureno, yang menghadirkan layanan hunian terintegrasi one-stop solution housing dan furnishing.

Kolaborasi itu ditujukan untuk mempermudah proses penataan hunian dengan furnitur berkualitas yang dapat disesuaikan gaya hidup pengguna.

Puncak kreativitas ditampilkan dalam immersive installation bertajuk Tribute to Indonesia’s Local Craftsmanship bersama seniman Ezzrale, yang menonjolkan kekayaan warisan kerajinan lokal. Selain itu, instalasi From Wild to Worthy menyorot proses transformasi rotan alami menjadi furnitur berkualitas yang kini tersedia di seluruh toko Vivere.

Pelanggan juga diajak terlibat dalam rangkaian kegiatan interaktif seperti Creative Painting Workshop bersama Bartega, Ceremonial Matcha Workshop bersama Senda Tea, dan Zumba Class dengan Anytime Fitness. Sementara itu, promo menarik seperti cicilan 0% hingga 24 bulan dengan kartu kredit BCA dan Mandiri, serta merchandise eksklusif Carry On! Bag, menambah semarak perayaan.

Marketing Manager Vivere & Idemu Derryace Kurniawan, mengatakan momen ini merupakan upaya untuk semakin dekat dengan pelanggan melalui berbagai program inspiratif. "Kami juga menghadirkan promo cicilan 0% serta merchandise eksklusif. Kami berharap seluruh rangkaian ini dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus merefleksikan komitmen kami dalam mendampingi setiap cerita hidup pelanggan," tuturnya. (E-1)