Pertumbuhan Penduduk Bukan Beban, Melainkan Potensi

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini menilai pertambahan jumlah penduduk Indonesia sebesar 1,7 juta jiwa menjadi 286,7 juta jiwa pada semester I 2025 bukanlah beban, melainkan potensi sumber daya manusia yang besar.

Dia menekankan kondisi ini seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, momentum ini perlu diiringi dengan upaya menaikkan laju pertumbuhan ekonomi dari 5% menjadi 6%- 7%.

"Penambahan penduduk ini bukan beban, tetapi ada potensi sumber daya manusia yang mesti dioptimalkan. Karena itu, dorong pertumbuhan ekonomi," ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (11/7).

Untuk mencapai target tersebut, sektor industri menjadi kunci utama. Pertumbuhan industri, khususnya subsektor manufaktur yang stagnan di kisaran 4%-5%, perlu ditingkatkan menjadi 8-10 persen. Hal ini, kata Didik, harus didukung oleh dorongan kuat terhadap investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tanpa akselerasi pertumbuhan industri dan investasi, visi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dinilai sulit tercapai.

Di satu sisi, Didik juga menekankan bahwa tantangan besar justru terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Mayoritas tenaga kerja Indonesia saat ini masih berpendidikan SMP ke bawah, sehingga memperkuat pendidikan menjadi aspek krusial.

Dalam hal ini, peran pemimpin daerah sangat penting untuk lebih agresif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

"Terutama pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja," bilang Didik.

Selain itu, program wajib belajar hingga jenjang SMP yang sudah digratiskan harus terus diperkuat oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pada jenjang SMA perlu difokuskan pada pendidikan kejuruan.

Perluasan kesempatan kerja juga harus diupayakan melalui investasi di sektor-sektor ekonomi yang padat karya, serta pengembangan kewirausahaan di berbagai wilayah. (H-1)