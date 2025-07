Danamon Buka Akses Perbankan Jepang bagi Pekerja RI

Bank Danamon membantu memfasilitasi pembukaan rekening bank MUBK langsung dari Indonesia.(Dok.Danamon Indonesia)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) bersama MUFG Bank, Ltd. (MUBK) yang merupakan bagian dari Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) berkolaborasi mendukung pekerja Indonesia yang akan bekerja di Jepang.

Untuk pertama kalinya, bank asal Indonesia dan Jepang bekerja sama memfasilitasi pembukaan rekening bank MUBK langsung dari Indonesia, melalui uji coba terbatas yang dilakukan Danamon. Melalui skema ini, para pekerja dapat membuka rekening MUBK sebelum berangkat ke Jepang, cukup dengan mengunjungi cabang Danamon yang ditunjuk.

Pada 2024, tercatat lebih dari 120.000 warga negara Indonesia bekerja di Jepang. Namun, membuka rekening bank di Jepang sering kali menjadi tantangan, terutama bagi pekerja baru, karena proses administratif yang kompleks serta kendala bahasa.

Global Alliance Strategy Director Danamon Jin Yoshida mengatakan dengan meningkatnya jumlah pekerja Indonesia di Jepang, kebutuhan akan akses layanan perbankan yang mudah juga ikut meningkat.

"Program ini menjadi yang pertama di Indonesia, dimungkinkan berkat kerja sama erat antara MUBK, Danamon, dan mitra korporasi terkait. Kami berharap program ini menjangkau lebih banyak pekerja ke depannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (9/7).

Kepemilikan rekening bank dianggap sangat penting di Jepang dengan lebih dari 98% penduduknya memiliki rekening menurut data Bank Dunia. Namun, proses pembukaan rekening tidak selalu mudah bagi pendatang, terutama karena prosedur Know Your Customer (KYC) yang ketat dan dokumen yang sebagian besar hanya tersedia dalam bahasa Jepang. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi pekerja yang belum fasih bahasa Jepang.

Melalui uji coba ini, Danamon bekerja sama dengan lembaga pelatihan pekerja migran di Indonesia. Para calon pekerja cukup mengunjungi cabang Danamon Jakarta Menara Bank Danamon atau Danamon Jakarta Trinity Tower, menyerahkan dokumen yang dibutuhkan, dan mendapat bantuan langsung dari Tim Japanese Desk Danamon. Dokumen kemudian diteruskan ke MUBK untuk proses lebih lanjut.

Dalam kasus tertentu, rekening dapat aktif dalam waktu 2–3 hari setelah kunjungan ke cabang. Danamon juga bekerja sama dengan lembaga pengirim tenaga kerja di Indonesia dan organisasi pengawas di Jepang untuk mempermudah verifikasi dokumen dan referensi calon nasabah.

Setibanya di Jepang, para pekerja akan dapat langsung memanfaatkan layanan MUBK, termasuk tabungan, ATM, dan fasilitas pengiriman uang ke luar negeri. MUBK sendiri merupakan bank terbesar di Jepang, dengan lebih dari 300 cabang di 29 prefektur dan lebih dari 90.000 ATM di berbagai lokasi, termasuk minimarket.

“Kami akan terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan nasabah, termasuk pekerja Indonesia di luar negeri,” tutup Yoshida. (E-2)