Ditawarkan Mulai Rp3 Miliar, Orchard Riviera Unggul Dengan Keindahan Alam Sentul

THE Sanctuary Collection baru saja memperkenalkan klaster terbaru mereka, Orchard Riviera kepada rekan-rekan Agen Properti dalam acara Product Knowledge di Aston Sentul Lake Resort and Conference Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Orchard Riviera yang dibangun di atas lahan seluas 8 hektar dari total 75 hektar ditawarkan dengan harga mulai dari Rp3 miliar hingga Rp11 miliar. Desain elegan dan mewah Orchard Riviera dikerjakan oleh sejumlah konsultan internasional salah satunya DP Architects dari Singapura yang juga turut andil dalam mendesain Mall Senayan City dan Central Park Mall. Orchard Riviera berada di kawasan Sentul Selatan yang hanya membutuhkan waktu 53 menit dari Kota Jakarta serta 18 menit dari kota Bogor. Dengan memanfaatkan potensi lokasi yang strategis, The Sanctuary Collection berhasil menciptakan produk yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Baca juga: The Sanctuary Boyong 3 Penghargaan di Ajang Property Awards 2023 “Dengan memasuki dekade mendatang, Sentul Selatan diproyeksikan akan mengalami perkembangan yang signifikan, mengubahnya menjadi sebuah township yang urban dan modern. Proyek-proyek seperti The Sanctuary Collection menjadi katalisator utama dalam mewujudkan visi ini,” ungkap General Manager The Sanctuary Collection Agni Trian Bawono dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (21/11). Orchard Riviera ditawarkan sebanyak 191 unit rumah, dengan 4 tipe unit yang dipasarkan yakni tipe 8, tipe 10, tipe 12 dan tipe 12 riverside bungalow. Selain menawarkan pemandangan alam yang memukau dengan area hijau yang lebih luas dibanding 2 klaster pendahulunya. Baca juga: Orchard Riviera Mahakarya The Sanctuary Collection Ketiga Klaster ketiga The Sanctuary Collection ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas eksklusif, mulai dari gerbang klaster ikonik, clubhouse, Reading Bench, Kids track, Activity lawn, Children Playground, Seating Corner Pavillion, Communal Barbeque Terrace, Exercise Deck, Viewing Deck & Swing Pavillion, Net Platform, Viewing Pavillion, dan Seating terrace dimana setiap sudutnya menghadirkan nuansa eksklusivitas dan kenyamanan. Dalam acara ini para agent juga mendapat kesempatan eksklusif untuk berkunjung ke show unit Orchard Riviera untuk melihat secara langsung sentuhan kemewahan modern, yang didesain untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan gaya hidup yang penuh prestise yang dipadukan sempurna antara keindahan alam, desain arsitektur yang inovatif dan kualitas tinggi. Menjelang launching Orchard Riviera yang rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan Desember mendatang, The Sanctuary Collection menawarkan banyak promo menarik untuk para calon pembeli seperti potongan harga atau diskon sebesar 5% bagi customer yang melakukan pemesanan unit mulai dari tanggal 25 November hingga 8 Desember 2023 dan potongan harga sebesar 3% bagi customer yang melakukan pemesanan unit mulai tanggal 9 Desember. Selain itu, Voucher Electronic City senilai puluhan juta rupiah, koper Rimowa dan Uang Elektronik senilai Satu Juta Rupiah akan diberikan kepada customer yang telah melakukan akad kredit (KPR) atau setelah melakukan pembayaran uang muka (down payment) sebesar 20%. (Z-10)

