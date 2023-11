Pertamina Hulu Energi Raih Gold Rank Asrrat 2023

KOMITMEN PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yang merupakan Subholding Upstream Pertamina, terhadap keberlanjutan bisnis serta lingkungan dibuktikan penghargaan The 19th Asia Sustainability Reporting Rating (Asrrat) 2023' yang diraih. PHE meraih Gold Rank pada Assrat 2023 dalam hal 'Kualitas Penyusunan Laporan Berkelanjutan'. Laporan yang dibuat PHE dinilai mempunyai kualitas baik dan mempunyai acuan global serta nasional dan telah mengadopsi TCFD framework yang memberikan informasi inisiatif PHE dalam komitmen financial untuk pengelolaan perubahan iklim. "Gold Rank ini merupakan bentuk apresiasi atas laporan Sustainability Report yang telah disusun dan akan menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja selaras dengan prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG)," ungkap Corporate Secretary PHE, Arya Dwi Paramita, dalam keterangan yang diterima, Kamis (9/11). Dikatakan, PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) sebagai member sejak Juni 2022. PHE berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi dan operasionalnya, sebagai bagian penerapan aspek ESG. Ditambahkan, dalam mendukung aspek Governance, PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandard ISO 37001:2016. "PHE terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang Environmental Friendly, Socially Responsible dan Good Governance," jelasnya. Asrrat merupakan ajang penghargaan bagi perusahaan dalam hal Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report yang diselenggarakan oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR) sejak 2005 dan hingga kini sudah diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai negara. Tahun ini, Assrat mengusung tema 'Navigating the Path to Net Zero: Accelerating Climate Action in Asia'. Assrat merupakan salah satu bentuk evaluasi rating pihak eksternal atas penerapan standar pelaporan global dan kualitas informasi laporan keberlanjutan. Standar maupun kerangka pelaporan yang digunakan sebagai kriteria dalam Asrrat antara lain adalah GRI Standards maupun Sector Standards Disclosure, Assurance Engagement AA1000 tipe 2 dan/atau ISAE 3000, SDG’s Compass dan standar lainnya. Ketua Juri Assrat 2023, Prof. Irwan Adi Ekaputra, menyampaikan jumlah partisipan Asrrat 2023 sebanyak 68 perusahaan dan mencatatkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Selain itu, Asrrat 2023 juga telah diikuti oleh beberapa negara tambahan, tidak hanya dari Indonesia saja, yaitu Bangladesh, Filipina, Australia dan Rusia. "Hal ini sungguh menggembirakan, karena menandakan meningkatnya komitmen dan dedikasi organisasi-organisasi di dunia menuju upaya keberlanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab,” ucap Irwan. Adapun proses penilaian Asrrat 2023 melibatkan panel yang terdiri dari lima orang juri dan tim assessor yang terdiri dari 18 penilai bersertifikat CSRS dari seluruh Indonesia," jelasnya. (RO/R-2)

