Dentsu Perkuat Kerja Sama dengan Salesforce di Indonesia

PERUSAHAAN layanan pemasaran terintegrasi terkemuka, Denstu, semakin memperkuat kemitraannya dengan Salesforce, platform Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) terintegrasi, di Indonesia.

Kemitraan ini telah terjalin kuat selama lebih dari 18 tahun secara global sejak tahun 2004, dan telah menjadikan dentsu sebagai mitra agensi global nomor 1 untuk Salesforce.

Setelah Salesforce baru-baru ini meluncurkan entitas barunya di Indonesia pada bulan Agustus 2023, dentsu Indonesia dan Salesforce bersama-sama mengadakan acara kolaboratif perdananya di Alila SCBD, Jakarta, bulan lalu.

Acara tersebut berfokus pada tema "Unlocking the Potential of Personalisation with Generative AI." Selama acara tersebut, dentsu Indonesia dan Salesforce membahas topik evolusi AI dan dampaknya bagi perusahaan, serta relevansinya di masa depan bagi para pemasar.

Melalui kerja sama erat dengan Salesforce, dentsu Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi brand dan pemimpin industri dengan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Ammar Prayitno, CXM Solutions Director di Merkle Indonesia, menekankan,“Kolaborasi kami saat ini dengan Salesforce diarahkan untuk transformasi pengalaman pelanggan di seluruh perjalanan pelanggan."

"Kami telah menetapkan kerangka kolaborasi end-to-end yang dimulai dengan pemahaman mendalam tentang klien kami dan diikuti dengan pengembangan dan penyampaian solusi optimal," jelasnya dalam keterangan pers, Kamis (5/10).

"Tujuan utama kami adalah memungkinkan klien kami memanfaatkan sepenuhnya kemampuan luas Salesforce dan layanannya,” paparnya.

Merkle Miliki 2.600 Karyawan Bersertufika Salesforce

Merkle, sebuah perusahaan Manajemen Pengalaman Pelanggan (CXM) dari dentsu, memiliki lebih dari 2.500 karyawan bersertifikat Salesforce dengan 5.000 sertifikasi Salesforce secara global.

Selain itu, mereka juga telah mengumumkan kemitraan dengan Salesforce untuk menyediakan keahlian dalam kecerdasan buatan kepada para pemimpin dalam pemasaran dan perdagangan.

Solusi AI generatif Merkle, Merkle GenCX, akan tersedia untuk bisnis dalam penggunaan dengan Salesforce Einstein GPT.

Kerja sama ini memberdayakan brand untuk memanfaatkan kemampuan AI generatif dalam memberikan, mengelola, dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan yang terhubung.

Integrasi strategis antara Merkle GenCX dengan Salesforce Einstein GPT menempatkan bisnis di garis depan dalam keterlibatan yang dipersonalisasi oleh AI, dan siap untuk mempercepat hasil bagi para pemimpin dalam pemasaran dan perdagangan.

Bertrand Garnier, Head of Cloud Sales, Salesforce ASEAN, berkomentar, “Salesforce berdedikasi untuk memberdayakan bisnis di seluruh Indonesia untuk sepenuhnya mengubah cara mereka berinteraksi dengan pelanggan dengan pengalaman yang lebih personal melalui kekuatan AI, data, CRM, dan kepercayaan."

"Saat kami merevolusi pengalaman pelanggan melalui inovasi kami, kemitraan kami dengan dentsu Indonesia menghadirkan keahlian dan solusi yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha di Indonesia,” terang Garnier.

Acara kolaborasi perdana antara dentsu Indonesia dan Salesforce ini dipandu oleh narasumber terkemuka - Ammar Prayitno, Direktur CXM Solutions di Merkle Indonesia; dan Jun Stryckers, Salesforce Marketing Data Specialist.

Acara ini juga menampilkan Live Demo mengenai ilustrasi praktis tentang kekuatan personalisasi yang didorong oleh AI, yang dibawakan oleh Aries Richi, Salesforce Lead Solution Engineer for Marketing Cloud.

Acara ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari dentsu Indonesia dan Salesforce, termasuk Arshad Rahman, CEO, Customer Experience Management (CXM), dentsu Indonesia; Bertrand Garnier, Head of Cloud Sales, Salesforce ASEAN; dan Estee Chandra, Salesforce Account Director for Marketing Cloud.

Selain itu, 20 brand terkemuka dari berbagai industri di Indonesia juga berpartisipasi dalam acara tersebut.

Melalui acara dan kemitraan strategis dengan Salesforce, ini mencerminkan dedikasi dentsu Indonesia yang kuat dalam membantu klien dan masyarakat berkembang dalam ekonomi. (RO/S-4)