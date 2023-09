EMS Symposium 2023 Dorong Kualitas Layanan Kiriman Ekspres Antarnegara

LAYANAN pengiriman ekspres yang diselenggarakan Pos Indonesia, Express Mail Service, menggunakan jaringan Universal Postal Union (UPU). Ini menghubungkan lebih dari 190 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, EMS Cooperative--badan di bawah UPU dan International Bureau of UPU--bekerja sama dengan Pos Indonesia menyelenggarakan EMS Symposium for Senior Management of EMS Cooperative Members in the Asia-Pacific Region 2023.

Kegiatan ini sejalan dengan Business Plan EMS Cooperative 2021-2025. Ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan produksi EMS di kawasan Asia Pasifik.

Simposium ini menyediakan kesempatan bagi negara anggota EMS Cooperative untuk mempresentasikan pengembangan yang dilakukan dan berdiskusi tentang strategi, tantangan pengembangan bisnis, dan peluang untuk pemulihan volume EMS. Simposium ini juga merupakan kesempatan berbagi pengalaman dan fokus pada peningkatan kinerja layanan EMS yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Kegiatan simposium ini diselenggarakan pada 13-14 September 2023, di Aston Simatupang Priority Hotel & Conference Center, dan dihadiri oleh EMS Management dari UPU, EMS Board Members dari 3 negara, delegasi dari 11 negara anggota, and tim Pos Indonesia.

Selain kegiatan diskusi, dilakukan aktivitas site visit ke International Processing Center Jakarta. Dalam site visit tersebut, Pos Indonesia ingin memberikan gambaran kepada para peserta symposium tentang penanganan kiriman impor yang dilakukan. Pos Indonesia menerima apresiasi dari peserta terkait perubahan yang dilakukan dan beberapa saran pengembangan untuk kualitas yang lebih baik lagi. (RO/Z-2)