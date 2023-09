Rayakan Hari Pelanggan, Jagadiri Gelar Nonton Bareng 

DALAM rangka Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2023, asuransi digital Jagadiri mengadakan Meet and Greet dan Nonton Bareng Nasabah pada Jumat (8/9). Acara ini dilaksanakan di CGV Cinema FX Sudirman dan dihadiri oleh nasabah terpilih.

Pada Harpelnas kali ini, Asuransi Jagadiri memberikan momen kebersamaan melalui kegiatan Meet and Greet serta Nonton Bareng film The Nun II karya Michael Chaves. Dalam kegiatan tersebut para nasabah dapat bertatap muka dan menyampaikan secara langsung kesan, saran dan kritik kepada para Board of Director (BOD) jagadiri guna meningkatkan layanan bagi nasabah.

“Kami berkomitmen untuk melayani nasabah dengan lebih baik dan responsif serta terus berinovasi untuk menghadirkan berbagai layanan yang mudah dan sesuai dibutuhkan. Kami sangat berterima kasih kepada para Teman Jagadiri yang telah setia memberikan kepercayaan sejak kami berdiri pada 2015 lalu,” ujar Direktur Utama Jagadiri, Reginald Y Hamdani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/9).

Reginald menambahkan bahwa Jagadiri selalu mengedepankan customer-centric dalam setiap layanan dan inovasi produk. Jagadiri selama kurun waktu dua tahun terakhir fokus dalam mengembangkan kualitas layanan serta inovasi perlindungan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Inovasi Produk

Jagadiri hadir sebagai asuransi digital dengan segmen millennials dan Gen Z yang fokus kepada perlindungan gaya hidup masyarakat. Sejumlah inovasi produk asuransi lifestyle dihadirkan untuk mendukung aktivitas dan kegiatan masyarakat sehari-hari. Produk Jagadiri lifestyle meliputi Jaga Liburan, Jaga Gamers, Jaga Konser serta produk yang terbaru adalah Jaga Hujan.

Semua produk JAGADIRI dapat dipilih sesuai kebutuhan dengan harga premi terjangkau dan durasi perlindungan yang singkat mulai dari satu hari. Pembayaran premi juga dapat dilakukan dengan termin yang singkat, bahkan single premi.

Misalnya untuk memenuhi adanya peningkatan kegiatan acara konser musik di Indonesia, Jagadiri menghadirkan Jaga Konser dengan premi terjangkau mulai dari Rp19.000 untuk perlindungan satu hari. Tersedia juga pilihan perlindungan tujuh hari yang bisa di gunakan untuk menonton konser di dalam maupun di luar negeri.

Inovasi produk asuransi jagadiri menggabungkan berbagai manfaat perlindungan di dalam satu produk. Sehingga dapat memberikan integrated protection solutions kepada nasabah hanya dalam satu polis. Contohnya produk Jaga Hujan yang dirilis pada Maret tahun ini. Produk ini menggabungkan teknologi, asuransi, dan dompet digital untuk memberikan pengalaman asuransi secara digital, cepat dan mudah.

Jaga Hujan melindungi para pengguna transportasi online baik motor maupun mobil dari risiko kecelakaan saat hujan. Selain itu saat hujan tarif transportasi online juga melonjak hingga 2x lipat, Jaga Hujan mengganti 60% dari total tarif transportasi online yang dikeluarkan dengan batas maksimal Rp150.000 per hari dan klaim jiwa hingga Rp10.000.000. Harga premi yang ditawarkan sangat terjangkau yakni mulai dari Rp2.000-an.

“Jagadiri menawarkan produk asuransi digital yang sangat praktis, mudah, dan cepat. Semua kegiatan mulai dari pembelian produk hingga klaim bisa dilakukan mandiri melalui website www.jagadiri.co.id tanpa perantara, cepat dan pastinya sesuai dengan kebutuhan” ujar Direktur Operasional Jagadiri, Priska Sari Kurniawan.

Kemudahan tersebut dirasakan juga oleh Teman Jagadiri, salah satunya Florence, dari Jakarta usia 30 tahun yang hadir pada acara Meet and Greet dan Nonton Bareng. Beliau merasa puas dan terbantu dengan produk dan layanan nasabah yang ditawarkan karena mudah dan praktis.

“Saya menggunakan tiga produk perlindungan yakni Jaga Jiwa Plus, Jaga Jiwa Xtra, dan Jaga Sehat Plus sejak 2018. Terima kasih kepada Jagadiri atas pengalaman yang luar biasa dan berkesan di acara Meet and Greet dan Nonton Bareng. Saya harap Jagadiri dapat terus berinovasi menghadirkan produk perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan premi terjangkau,” ujar Florence.

Dalam waktu dekat Jagadiri akan kembali meluncurkan produk baru yang semakin melengkapi lini produk Jagadiri. Dengan adanya penambahan produk baru, Jagadiri menargetkan pertumbuhan premi sebesar 3% di tahun 2023 ini. (Z-7)