Gree Gaet Titi Kamal Jadi Ambassador Saat Peluncuran Produk

PT Gree Electric Appliances Indonesia kembali menggelar peluncuran produk-produk terbarunya sekaligus dealer gathering di 2023. Berbeda dengan sebelumnya, di tahun ini Gree Indonesia menggelar acaranya di Sunway Pyramid Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (7/9).

Acara bertemakan 'Beyond The Limits' ini dihadiri sekitar 700 diler yang didatangkan langsung dari Indonesia. Pada peluncuran produk-produk terbarunya ini, Gree Indonesia juga memperkenalkan product ambassador terbarunya. Gree Indonesia menggaet seorang aktris papan atas yang juga sudah sangat dikenal di kancah perfilman Indonesia Titi Kamal.

Penunjukan Titi Kamal sebagai Product Ambassador Gree Indonesia bukan tanpa alasan. Gree melihat perjalanan karier Titi Kamal di dunia hiburan Tanah Air yang juga sudah mempunyai nama besar dan sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.

Perusahaan juga berharap penunjukan Titi Kamal akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengenal Gree, sekaligus dapat membantu meningkatkan penjualan. Dealer gathering kali ini juga terasa istimewa dengan diva yang sudah cukup dikenal di Asia, Siti Nurhaliza.

Sebagai produsen pendingin udara terkemuka, Gree terpilih kembali sebagai merek AC nomor satu di dunia pada 2023 ini oleh Euromonitor International, yang merupakan lembaga riset strategi pasar yang juga terkenal di dunia.

Dalam laporan terbaru 'China Central Air Conditioning Industry Research Report', pada paruh pertama 2023, AC komersial Gree diketahui menduduki peringkat pertama dalam pangsa pasar. Berdasarkan laporan terbaru itu juga, AC komersial Gree hingga saat ini juga menduduki peringkat pertama di pasar Tiongkok selama 11 tahun berturut-turut. Pada tahun ini juga Gree mendapatkan Superbrand Award 2023 untuk kategori produk Air Conditioner.

Sebagai perusahaan terkemuka di industri peralatan rumah tangga, Gree tidak hanya memiliki lini produk AC yang kaya dan berteknologi maju, melainkan juga telah berkembang pesat di bidang industri, peralatan rumah tangga, peralatan pintar, dan sumber daya terbarukan dalam beberapa tahun terakhir, dan memiliki banyak hak paten teknologi.



Gree memiliki 77 basis produksi di seluruh dunia, termasuk 18 basis produksi AC, 8 basis produksi peralatan rumah tangga, dan 6 basis produksi sumber daya terbarukan.



Pada event kali ini, selain memamerkan produk-produk andalan sebelumnya, Gree meluncurkan lima produk terbarunya antara lain AC Standard Type N1, AC Inverter type F6s, AC Floor Standing type Sky Wind, Luxury Air Circulator, dan Wind Green Fan.

Gree Indonesia juga bekerja sama dengan Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co Ltd, yang merupakan perusahaan yang telah diakusisi Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai sebagai pemegang saham utama, dalam meluncurkan produk AC komersial seperti Air Handling Unit (AHU), produk spesialisasi AC yaitu Jet Air Conditioning System dan terminal unit yaitu Fan Coil Unit.



Sedangkan di luar produk AC residensial dan home appliances, Gree bekerja sama dengan merek DunAn, unutk memperkenalkan beberapa produk AC komersial terbaru untuk melengkapi tipe-tipe produk komersial Gree.

"Setiap produk terbaru yang diluncurkan oleh Gree Indonesia akan selalu mengedepankan teknologi terkini unik yang dipatenkan dan kekuatan penelitian ilmiah yang dimiliki. Tidak hanya memproduksi produk pendingin udara yang memiliki kapasitas pendinginan yang kuat, juga dengan karakteristik kesehatan, daya tahan, dan perawatan yang mudah," ungkap Will Wen, Vice President PT Gree Electric Appliances Indonesia, dalam keterangannya, Kamis (7/9).



Sementara itu, CEO Gree Indonesia Ethan Wu menambahkan, dalam menjawab tantangan di berbagai aspek, Gree memutuskan untuk memperkenalkan produk AC komersial Dunan untuk meningkatkan daya saing produk di bidang industri pendingin udara.

"Selain itu, ke depannya kami akan meluncurkan banyak lini produk baru seperti penanak nasi, lemari es, bahkan mesin cuci untuk menciptakan solusi produk peralatan rumah tangga mewah kelas atas secara keseluruhan bagi konsumen pasar Indonesia," katanya. (RO/I-2)