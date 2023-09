Tiga Pembelajaran Top GRC Awards Diraih Pos Indonesia

DALAM Top GRC Awards ada tiga aspek pembelajaran bersama di bidang implementasi Governance, Risk and Compliance (GRC) bagi perusahaan-perusahaan peserta. Ini manfaat yang diperoleh selain penilaian dan pemberian penghargaan.

Itu dikatakan Ketua Penyelenggara Top GRC Awards 2023 M Lutfi Handayani pada acara puncak penganugerahan Top GRC Awards 2023, Rabu (6/9/2023), di Jakarta. "Pembelajaran bersama tersebut, di antaranya ada sesi nilai tambah dalam kegiatan wawancara penjurian. Dalam sesi tersebut, dewan juri memberikan saran dan masukan kepada perusahaan peserta untuk peningkatan implementasi GRC ke depan.

Pembelajaran yang kedua ialah Webinar Top GRC Awards yang diselenggarakan pada 30 Agustus 2023. Dalam webinar ini perusahaan-perusahaan sesama peserta dapat saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam hal implementasi GRC di perusahaannya. Webinar Top GRC Awards tersebut diikuti hampir 500 hadirin.

Pembelajaran ketiga ialah GRC Summit yang menghadirkan pakar GRC atau pembicara internasional, agar mendapatkan perkembangan terkini dan tren pengembangan serta implementasi GRC ke depan. GRC Summit yang disenggarakan di Yogyakarta pada 24-25 Agustus 2023 merupakan satu rangkaian kegiatan bersama dengan Top GCR Awards.

Dari 900-an perusahaan peserta penghargaan itu, Pos Indonesia menjuarai Top GRC Awards 2023. Penghargaan yang diperoleh Pos Indonesia yaitu Top GRC Awards 2023 # 5 Star, The Most Committed GRC Leader 2023 diraih oleh Faizal Rochmad Djoemadi selaku Direktur Utama Pos Indonesia, The High Performing Board of Commissioners on GRC 2023 diraih oleh Jajaran Komisaris Pos Indonesia, dan The High Performing Chief Financial Officer & Risk Management Director on GRC 2023 diraih Endy Pattia Rahmadi Abdurrachman selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. (RO/Z-2)