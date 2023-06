SPS Group Groundbreaking Gerai McDonald’s sebagai Tahap Awal Pengembangan CINITY

POST pandemic era menunjukan tren angin segar baru pada industri culinary, fashion & retail, lifestyle, dan entertainment khususnya di Kabupaten Bekasi. Hal ini dibuktikan dengan data dari Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat terkait jumlah usaha restoran, rumah makan dan café di Kabupaten Bekasi yang meningkat signifikan dari sebelumnya 200 pada 2019, menjadi 981 pada 2021.

Data tersebut sejalan dengan restoran makanan cepat saji McDonald’s yang juga akan menambah gerai barunya di area komersial Cikarang International City (CINITY) di Kabupaten Bekasi. Sebagai pusat area komersial dan residensial, CINITY dikembangkan di atas total lahan seluas 500 ha untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat urban di masa mendatang.

Hadirnya McDonald’s di CINITY menguatkan komitmen Sri Pertiwi Sejati (SPS) Group untuk mengembangkan kawasan komersial ini sebagai The Biggest Shopping Tourism. Sebuah pusat wisata belanja terbesar yang menghadirkan berbagai pusat culinary, fashion & retail, lifestyle, dan entertainment di dalam satu kawasan.

Sebagai bagian dari fase awal pengembangan CINITY, SPS Group melakukan Groundbreaking gerai McDonald’s bersama PT Rekso Nasional Food (McDonald’s Indonesia) pada Rabu, (31/5) di Cikarang, Bekasi. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Founder PT Sri Pertiwi Sejati (CINITY), Asmat Amin, CEO CINITY, Ming Liang, Direktur Operasional PT Sri Pertiwi Sejati (CINITY), Agus Supriyadi dan Director of Store Development Group McDonald's Indonesia, Ratna Wirahadikusumah. Gerai McDonald’s akan berdiri di lahan seluas 450m2, terletak strategis di area komersial Big Box CINITY.

CEO CINITY, Ming Liang menyampaikan bahwa hadirnya brand-brand ternama di CINITY akan berdampak besar bagi Kabupaten Bekasi terutama pariwisata dan ekonomi. Bergabungnya McDonald’s di CINITY menjadi bukti bahwa adanya peluang investasi yang tinggi. Minimnya area komersial di Cikarang membuat SPS Group yakin bahwa menjadikan CINITY sebagai The Biggest Shopping Tourism adalah langkah yang tepat. Ming Liang menambahkan bahwa gerai McDonald’s CINITY siap dibuka pada Q4 2023.

“Kami berharap setelah brand ternama ini berdiri, maka dampak ekonomi akan terus terasa dan semakin menunjukan eksistensi CINITY sebagai Kota Wisata Belanja. Ke depannya brand ternama yang lain akan segera bergabung. Saat ini kami masih melakukan seleksi terhadap brand-brand yang ingin bergabung ke CINITY disesuaikan dengan kebutuhan market.

Semakin banyaknya investasi yang masuk ke CINITY akan memberikan multiplier effect pada banyak entitas bisnis yang juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta pertumbuhan dan pendapatan ekonomi daerah Kabupaten Bekasi.

Senada dengan hal tersebut, Associate Director Store Development Group McDonald’s Indonesia, Erik Marino melalui keterangan resminya mengungkapkan bahwa alasan McDonald’s Indonesia yakin membuka gerainya di CINITY karena terdapat potensi lokasi yang menjanjikan sesuai dengan assessment dari McDonald’s. Sehingga CINITY memang menjadi salah satu kawasan di Kabupaten Bekasi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan gerai baru McDonald’s Indonesia.

“Konsep gerai McDonald’s di CINITY ialah free standing drive thru dan stand alone (berdiri sendiri) dengan memiliki beberapa fasilitas diantaranya area parkir, SOK (Self Ordering Kiosk), free wifi, birthday party, playland, serta buka dalam 24 jam. Kami pun berharap terdapat simbiosis mutualisme dengan tenant yang akan berdiri di dalamnya dan CINITY akan terus berkembang bersamaan dengan tenant-tenant yang bergabung,” pungkas Erik.

Selain pembangunan gerai McDonald’s di area Big Box, CINITY saat ini sedang dalam proses pengembangan area komersial lainnya yang berada strategis di main boulevard bernama The Urban Hub, berupa ruko 3 lantai. Saat ini CINITY tengah menyediakan 71 tenant untuk dapat bergabung di The Urban Hub yang lokasinya berhadapan dengan Thematic Shopping Street sepanjang 7km.

Sedangkan Thematic Shopping Street merupakan area komersial dengan mengusung konsep international themed cluster yang di dalamnya terdapat Japanese Promenade, London Promenade, Korean Promenade dan Moroccan Promenade. Selain itu, terdapat juga Hub 9 sebagai tempat hangout dan meeting point terbaru dengan konsep ruang terbuka hijau yang akan menjadi lifestyle center bagi masyarakat urban Cikarang. Kemudian pembangunan cluster Premier Lake Residence di area residensial yang merupakan hunian asri modern bernuansa danau di kawasan CINITY juga sedang gencar dipasarkan. (Z-7)