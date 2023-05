Asya Tawarkan Area Bisnis Eksklusif di Jakarta Garden City

DIKEMBANGKAN dua developer ternama, Astra Property dan Hong Kong Land, Asya yang terletak di area Jakarta Garden City, Jakarta Timur, terus berkembang dan berinovasi menyediakan berbagai fasilitas eksklusif untuk mendukung pertumbuhan kawasan.

Fasilitas itu antara lain menghadirkan area komersial premium Genova, yang menawarkan unit bangunan yang luas dan sangat cocok bagi tenant skala nasional dan internasional di kawasan Jakarta Timur.

Menempati lahan seluas 3,5 hektare, kawasan lifestyle commercial dan bisnis modern premium Genova terintegarsi dengan hunian Asya dan menawarkan tempat usaha yang menarik berupa shop house dan business loft.

"Genova menawarkan konsep pusat area komersil yang berbeda dari yang lain. Di area Genova pengunjung tidak hanya bisa berbelanja, tapi sekaligus dapat berekreasi dan healing dari hiruk pikuk Jakarta, karena Genova memadukan kawasan komersial dengan lingkungan alam yang asri. Sehingga sambil berbelanja, pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan alam. Nilai lebih lainnya, lokasi Genova sangat strategis karena berada di sisi depan area township Asya," ujar Chief Marketing Officer, Ferry Tahir, dalam keterangannya, Jumat (26/5).

Memadukan kawasan komersial dengan lingkungan alam yang asri. Genova menawarkan pengalaman berbelanja dan hiburan yang menyenangkan serta menenangkan. Area taman di tepi danau didesain sedemikian rupa dengan walking track yang berkelok-kelok membentuk lanskap unik dan cantik yang terinspirasi dari aliran air.

Genova juga menyediakan area waterfront deck yang cukup luas dengan pemandangan langsung ke area danau seluas 15 hektare. Serta beberapa area plasa dengan desain lanskap hijau, asri, teduh, dan cantik. Area ini bisa dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai atau hangout, sambil menikmati indahnya alam.



Daya pikat lain dari Genova ialah bentuk fisik bangunan unit shop house yang unik. Setiap bangunan, baik bentuk, tinggi, sudut, dan warnanya memiliki ciri khas masing-masing.

Berada di dalam Mega Kawasan Jakarta Garden City, Genova terletak di area terdepan dan di akses jalan utama menuju Asya. Lokasi ini membuat Genova mudah untuk diakses dari lima wilayah di Jakarta. Genova dapat diakses via Kelapa Gading Boulevard Timur Flyover-Tipar Cakung, dapat juga melalui akses Jalan Raya Bekasi, via Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang, via Tol JORR Exit Tol Cakung Timur, atau via Tol Dalam Kota Exit Tol Cakung Barat.

Berdasarkan data BCI Central dalam Indonesia Construction Market Outlook (IMCO) 2023, pada awal 2022 tren pasar di sektor ruko terus berlanjut menapaki hal positif, setelah sempat mengalami pertumbuhan yang relatif rendah dan datar di masa dua tahun pandemi sebelumnya.

Pertumbuhan itu seiring dengan perkembangan kota mandiri berskala besar. Selain harga tanah kota mandiri di wilayah timur Jakarta yang masih terjangkau bila dibandingkan dengan harga di wilayah lainnya di Jakarta, meningkatnya pembangunan properti bagi kelas masyarakat menengah atas diyakini juga mendorong wilayah ini menjadi magnet ekonomi baru di Ibu Kota.

Karenanya, sekarang merupakan saat yang tepat bagi para pemilik bisnis untuk melakukan investasi tempat usaha.

"Genova dapat menjadi pilihan bagi para pengusaha atau pebisnis yang tengah mencari lokasi kantor atau tempat usaha yang eksklusif di kawasan Jakarta Timur. Cocok untuk berbagai bidang, termasuk ritel dan food and beverages (F&B)," lanjut Ferry.

Khusus untuk bisnis F&B, menurut dia, tersedia unit yang sangat bagus, yaitu unit dengan pemandangan langsung menghadap danau. Ini tentu menjadi nilai lebih tersendiri bagi mereka yang ingin membangun binis F&B di Genova. (RO/I-2)