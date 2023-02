Propan Raya Umumkan Pemenang Promo Happy Wheel 2022

BERTEMPAT di Sarinah Mall Jakarta pada Jumat malam (24/2), perusahaan cat Propan Raya secara resmi mengumumkan pemenang program customer promo Happy Wheel 2022.

Acara malam pengumuman pemenang Happy Wheel 2022 pun berlangsung sangat meriah dan dihadiri sejumlah artis Ibu Kota Jakarta.

Program customer promo Happy Wheel 2022 telah berlangsung dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022, serta secara resmi telah ditutup.

Program ini ditujukan untuk pembelian produk Cat Tembok (Decor Series, Eco Series, Ceria Anti Bocor, Ceria Interior), Ultraproof, dan Go-Fast Series dengan nominal pembelian Rp 500 ribu di toko tradisional (PPC, PPS, atau toko biasa), modern outlet lokal maupun nasional, Propan Service Centre (PSC), dan Propan Inspiration Center (PIC).

Pada program customer promo ini, konsumen berkesempatan mendapatkan hadiah langsung dan kode undian grand prize.

Tercatat, puluhan ribu hadiah berupa logam mulia, topi, dan kaos telah dibagikan secara langsung ke seluruh konsumen setia Propan Raya di penjuru Indonesia.

Puncaknya, pada Jumat (24/2) malam, Propan Raya mengumumkan Pemenang Grand Prize Happy Wheel 2022.

Dalam sambutannya, CEO Propan Raya, Kris Rianto Adidarma secara tulus menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam kepada seluruh konsumen setia cat Propan yang tersebar dan toko-toko di seluruh Indonesia yang telah membantu menyukseskan program customer promo Happy Wheel 2022 selama setahun lalu.

“Terima kasih kepada seluruh mitra kerja Propan Raya, toko-toko cat, toko dan supermarket bahan bangunan, yang telah mendukung dan menyukseskan program Happy Wheel ini," katanya.

"Selain itu, kepada pelanggan setia cat Propan di mana pun Anda berada, terima kasih telah menjadikan cat Propan sebagai pilihan terbaik dalam mempercantik dan melindungi rumah atau bangunan Anda,” ujar Kris.

Pengumuman Program Happy Wheel 2022 berlangsung sangat meriah dengan melibatkan artis-artis Ibu Kota, yang juga konsumen setia cat Propan dengan mempercayai rumahnya menggunakan cat Propan.

Ada Boy William, Kiky Saputri, dan Onsu Family yang diwakili oleh Sarwendah dan Betrand Putra Onsu. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Cari, the cat mascot Propan Raya.

Boy William, artis multitalenta dan Brand Ambassador Propan Raya, menggunakan cat Propan untuk seluruh rumah barunya.

“Kalau butuh cat, Go to Propan I tell you! Gua pakai cat Propan untuk seluruh rumah. Mulai dari cat dinding, cat lantai, cat dekoratif untuk mempercantik beberapa sudut ruangan, hingga cat waterproofing. Warnanya, gua suka,” ucap Boy William.

Si 'Ratu Roasting', Kiky Saputri, setelah mengecat rumahnya yang di Bekasi dan puas dengan warna-warni cat Propan.

Kini ia kembali mempercayai Propan Raya untuk mengecat rumah terbaru yang akan ditinggali bersama sang suami, Muhammad Khairi.

“Untuk rumah saya sebelumnya kan sudah full menggunakan cat Propan dan saya sangat puas dengan hasilnya," katanya.

"Sekarang sedang mulai pengerjaan rumah baru, untuk tempat tinggal saya dan suami. Makanya, rumah baru nanti juga akan menggunakan cat Propan,” ujar Kiky Saputri.

Dan tidak ketinggalan, Onsu Family yang diwakili oleh Sarwendah dan Betrand Putra Onsu, mereka pun mempercayakan untuk menggunakan cat Propan untuk mempercantik sekaligus melindungi rumah baru mereka.

“Untuk rumah baru ini, kami ingin mewujudkan ‘dream room’ kami masing-masing, dan semua bisa diwujudkan dengan cantik oleh cat Propan," kata Sarwendah.

"Saya juga semakin yakin menggunakan cat Propan, arena ternyata rekan-rekan artis banyak yang menggunakannya,” ucap Sarwendah.

Keseruan acara Happy Wheel ini pun disiarkan secara live melalui platform Zoom, Youtube, Instagram, dan Tiktok Propan Raya.

Jadi, para pemenang yang berada di luar area Jakarta bisa melihat secara langsung, apakah mereka yang jadi pemenang atau bukan.

Selain itu, kegiatan live ini juga agar Propaners bisa mengikuti keseruan dan kemeriahan acara dimanapun mereka berada.

Pemenang undian grand prize motor Honda Beat adalah Sepri Riskiyanto dari Medan, Priyanto dari Cirebon, Zulkifli dari Balikpapan, Berry Shafwan dari Surabaya, Robi Himawan dari Sidoarjo, dan Achmad Nurul Qodar dari Surabaya.

Sementara, pemenang Grand Prize 1 buah motor Mitsubishi Xpander adalah Subiandi dari Sidoarjo. (RO/OL-09)