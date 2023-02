Keberhasilan Jasindo Perbaiki RBC Minus ke Positif Patut Diapresiasi

PENGAMAT asuransi Irvan Rahardjo menilai keberhasilan Asuransi Jasindo ke luar dari posisi risk based capital (RBC) atau rasio kecukupan modal yang pada tahun lalu berada di kondisi minus 84,85% ke positif 137,21% patut diapresiasi.

"Keberhasilan bangkit dari posisi terpuruk ini menunjukkan manajemen Jasindo sudah on the right track dalam mengelola potensi-potensi perusahaan. Hal ini patut diapresiasi," kata Irvan dalam keterangan tertulis, Kamis (2/2).

Namun, menurut Irvan, Jasindo tidak boleh terlena dengan kondisi ini. Karena perbaikan RBC terutama disumbang oleh aksi korporasi yang bersifat anorganik. Jasindo harus lebih mengutamakan inisiatif-insiatif yang bersifat organik di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, di antaranya digitalisasi dan transformasi proses bisnis.

"RBC merupakan hal dasar bagi perusahaan asuransi. Namun Jasindo jangan terlena dan harus memanfaatkan situasi yang baik ini untuk memaksimalkan peluang-peluang yang ada," ujarnya.

Peluang-peluang tersebut ada di beberapa lini asuransi umum yang diperkirakan tetap bertumbuh walau dibayang-bayangi ancaman resesi global. "Pada tahun ini produk-produk asuransi seperti asuransi properti atau harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, dan beberapa produk asuransi umum lain masih akan mengalami pertumbuhan positif," jelas Irvan.

Sebelumnya hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Bidang Statistik, Riset, dan Analisa Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Trinita Situmeang. Ia menyatakan berbagai peluang bisnis asuransi umum yang tetap akan tumbuh positif pada 2023.

"Pada 2023, kami memandang industri asuransi umum masih akan cukup baik dan akan tetap menjadi pendukung ataupun refleksi dari pertumbuhan ekonomi nasional," kata Trinita, beberapa waktu lalu. Trinita menjelaskan pertumbuhan positif asuransi umum tahun depan akan didorong oleh asuransi properti atau harta benda, asuransi pengangkutan barang dan distribusi barang, asuransi rekayasa atau engineering, serta asuransi kendaraan bermotor, baik dari penjualan kendaraan roda empat dan roda dua. (OL-14)