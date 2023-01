Qoala Plus Fokus Kembangkan Teknologi untuk Dorong Produktivitas Tenaga Pemasar

Qoala Plus, salah satu unit bisnis utama dari perusahaan insurtech Qoala, saat ini berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar lebih dari 10 kali lipat sejak awal berdiri pada tahun 2019.

Pertumbuhan pesat Qoala Plus ini juga membawa Qoala berhasil menjadi insurtech Indonesia yang mendapatkan pendanaan terbesar di Asia Tenggara di tahun 2022, sebesar Rp1 triliun.

Selama tiga tahun terakhir, Qoala Plus menjadi platform digital penjualan asuransi berbasis tenaga pemasar dengan mengoptimalkan pelayanan lewat aplikasi yang user-friendly sehingga mempercepat proses verifikasi, penerbitan polis dan bantuan penanganan klaim. Kemudahan ini membantu tenaga pemasar, atau yang disebut Mitra Qoala Plus, memperoleh penghasilan tak terbatas dan instan dengan kebebasan waktu. Variasi produk asuransi milik Qoala Plus yang sesuai kebutuhan dan gaya hidup masyarakat saat ini, seperti asuransi jiwa, kesehatan, asset berharga seperti mobil dan properti, serta asuransi gaya hidup seperti travel dan lainnya; secara otomatis memberikan kesempatan bagi para tenaga pemasar untuk mendapatkan penghasilan lebih.

Tirto Utomo, selaku Direktur Bisnis Qoala Plus menyampaikan “Sejak awal berdiri, Qoala Plus didirikan sebagai solusi yang memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bisa memasarkan dan memperoleh asuransi secara lebih mudah dan terjangkau. Di tahun ke-3 Qoala Plus berdiri, tujuan ini pun terwujud dengan peningkatan penjualan asuransi tiap tahunnya dan peningkatan jumlah tenaga pemasar Qoala Plus di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini diraih tidak hanya atas kerja keras tim manajemen Qoala Plus, melainkan juga berkat kontribusi penuh para tenaga pemasar, partner asuransi kami yang terpercaya dan seluruh pelanggan Qoala Plus.”

Selama satu tahun terakhir, Qoala Plus menjadi rumah bagi lebih dari 60 ribu tenaga pemasar yang membantu jutaan masyarakat Indonesia mendapatkan ketenangan pikiran lewat kepemilikan asuransi. Saat ini Qoala Plus telah memiliki lebih dari 20 kota operasional di seluruh Indonesia dan berencana membuka lebih banyak di masa depan. Qoala Plus menawarkan 34 jenis produk asuransi yang berbeda sesuai keperluan masyarakat dan terhitung telah membantu sebanyak 115 ribu proses klaim polis.

Qoala Plus bekerja sama dengan PT Mitra Jasa Pratama, akan terus menjadi penyedia beragam produk asuransi terbaik dalam jangka panjang dengan membangun jaringan pemasar yang lebih mandiri dan berkinerja baik di seluruh kota dan wilayah Indonesia. Ke depannya, diharapkan Qoala Plus mampu tampil dominan melalui keunggulan operasional dan penawaran yang berbeda serta hubungan yang lebih strategis dengan para partner asuransi.

SVP of Sales and Partnership Qoala Plus, Sugeng Purnomo menyatakan “Qoala Plus akan semakin mendukung produktivitas tenaga pemasar dengan melakukan banyak perbaikan dari hulu ke hilir seperti, portofolio produk asuransi yang lebih beragam, pengembangan fitur aplikasi, selling support hingga proses claim. Melalui usaha ini, kami berharap dapat membantu tenaga pemasar menjadi lebih produktif untuk mendapatkan penghasilan.”

Dalam tiga tahun terakhir, Qoala Plus telah dipercaya oleh banyak partner asuransi ternama dari perusahaan korporasi multinasional hingga lokal seperti Zurich Insurance, Great Eastern Life Indonesia, KB Insurance, Asuransi MAG, Asuransi Sinar Mas, Tugu Insurance. Hal ini membuktikan bahwa solusi yang dibangun oleh Qoala Plus secara strategis memberikan value ke seluruh stakeholder industri insurtech.

Selaras dengan komitmen tersebut, Qoala Plus mengadakan serangkaian acara Qoala Plus Kick Off di beberapa kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung dan Medan. Dalam rangkaian acara ini, Qoala Plus akan bertemu dengan para tenaga pemasar untuk memberikan apresiasi dan membahas visi misi dalam menyamakan target tahun 2023. Dengan tema “Grow Together, Be A Winner”, Qoala Plus mengajak seluruh tenaga pemasar untuk terus berkolaborasi agar bisnis yang dijalankan bersama semakin tumbuh dan sustainable untuk memenangkan pasar industri insurtech di Indonesia. (OL-12)