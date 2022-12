Rangkul Konsumen, Skin Care Brand Lokal Gelar Mini Road Show

DALAM memasarkan dan mengenalkan produk berbagai cara dilakukan untuk merangkul konsumen. Kendati dalam memasarkan dan mengenalkan produk setiap brand memiliki caranya tersendiri.

Salah satu yang dilakukan produk kosmetik buatan dalam negeri dengan melakukan mini road show. Brand lokal Healty Skincare Drvit menggelar mini road show dengan memilih lokasi di Gerai iCantix, lantai 4 Plaza Indonesia, Jakarta.

Pada Selasa (27/12), Healty Skincare Drvit yang mengusung tagline “From Science to Everyone!” menggelar mini road show dengan tema “Innovation in Sunblock”.

Dalam mini road show, digelar Talk Show yang bertajuk 'Ask For The Sun'. Talk show ini dipandu tim Drvit yaitu Muhammad Awaludin selaku tenaga teknis kefarmasian sebagai host dan menghadirkan dr. Karina Pathya sebagai narasumber.

Tak hanya diisi talk show, Mini Road Show Healty Skincare Drvit juga mengadakan 'Skin Analizer' secara gratis untuk pengunjung iCantix Plaza Indonesia yang bertujuan mengetahui masalah kulit bagian dalam terkait efek Panjang paparan sinar ultra violet (UV).

Kegiatan ketiga berupa 'Gift of Happiness', lomba dengan hadir menarik. Selain itu atau kegiatan yang keempat adalah 'Gift of Selfcare' untuk para wanita yang ingin mengikuti lomba make up dengan menggunakan 2 base Sunblock dari Drvit sesuai tema road show.

Tema road show adalah Sunblock Drvit ini bisa digunakan sebagai sunblock dan juga memiliki innovasi sebagai skincare sesuai jenis kulit.

Dalam keterangan pers, Kamis (29/12), Staff Supply Chain Drvit, Qurrotu A’yun mengatakan bahwa 2 in1 Sunblock merah & foundation untuk yang menyukai gaya hidup serba simpel namun tetap ingin memiliki kulit sehat dan glamor.

"Pasalnya 2 in1 Sunblock dibuat dari Astaxanthin atau alga merah yang menjadi pewarna alami foundation atau Sunblock Kuning," jelas Qurrotu.

"Tidak ketinggalan, Healthy Skincare Drvit ini yang pernah menjadi salah satu bagian di Galeri Indonesia untuk acara KTT G20 Nusa Dua Bali beberapa pekan lalu," jelasnya,

Tak hanya itu, produk skin care atau kosmetik buatan dalam ini memasuki pasar Asia Tenggara yakni Malaysia. Dalam waktu dekat, skin care brand lokal ini juga siap masuk pasar Singapura.

Qurrotu juga menjelaskan selain di icantix Plaza Indonesia, beberapa produk andalan Drvit seperti Serum Retinol Youth Renewal Serum & Moisturizer Spray for Oily & Acne skin juga bisa ditemui diseluruh gerai apotik atau klinik Kimia Farma di seluruh Indonesia.

"Namun bagi yang ingin langsung berbelanja dari ponsel bisa langsung klik tautan ini https://magic.ly/skincare_drvit," jelasnya. (RO/OL-09)