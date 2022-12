Hingga Oktober, WSBP Kantongi Kontrak Baru Rp1,37 Triliun

HINGGA Oktober 2022, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengantongi kontrak baru senilai Rp1,37 triliun. Dengan demikian, total nilai kontrak yang dikelola mencapai Rp3,29 triliun.

Itu disampaikan FX Poerbayu Ratsunu, President Director WSBP, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/12). Perolehan nilai kontrak tersebut berasal dari proyek jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung II seksi 2, Tol Kataraja tahap 1, Tol Kayu Agung-Palembang-Betung 4 seksi 3B, Tol Kayu Agung-Palembang-Betung IV seksi 2A, Tol Kataraja seksi I, Tol Tebing Tinggi-Serbelawan (seksi 3), Tol Tebing Tinggi Parapat tahap I, Ruas Serbelawan-Siantar seksi 4, dan proyek lain.

Kontribusi WSBP pada berbagai proyek besar itu tentu didukung sumber daya yang mumpuni yaitu 9 plant, 22 batching plant, dan 2 quarry di wilayah Indonesia yang siap membuat produk precast dan ready mix yang berkualitas tinggi. "Tahun ini, tercatat mayoritas penjualan produk pada spun pile sebesar 62,3% dibandingkan nilai total penjualan pada segmen precast," ungkapnya. Ini disusul PCI girder (19%), full slab (13%), dan produk precast lain (5%). Total berdasarkan nilai penjualan hingga November, segmentasi penjualan precast sebesar 68,5%, readymix sebesar 27,4%, dan peralatan sebesar 4%.

Guna mendukung kemajuan perusahaan dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut, WSBP diperkuat dengan perolehan sertifikasi di antaranya ISO 9001: 2015 terkait Quality Management System, 14001:2015 mengenai Environment Management System, ISO 45001:2018 mengenai Occupational, Health and Safety Management System, ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ISO 19650:2018-1 & ISO 19650:2018-2 Kitemark tentang Sistem Manajemen Building Information Modelling (BIM), dan ISO 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). "Sertifikasi ISO BIM dan SMKI berhasil didapatkan di tahun ini," ujarnya.

Pada tahun ini WSBP menyelesaikan jalan Tol Tebing Tinggi-Parapat tahap 1, Tol Kuala Tanjung-Inderapura, Tol Ciawi-Sukabumi seksi 2, Tol Jakarta-Cikampek II Selatan paket 3, Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar seksi 2, Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 4, Tol Kayu Agung-Palembang-Betung II seksi 2, Tol Cibitung-Cilincing seksi 2, Ramp On Off Becakayu, proyek pengaman Pantai KEK Tanjung Lesung, Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, rumah pompa PIK, dan lainnya. Dikenal sebagai penyuplai besar untuk proyek jalan tol, WSBP juga menyelesaikan proyek modular untuk Savasa Residence, Cikarang, yang bekerja sama dengan perusahaan swasta PT Panahome Deltamas Indonesia.

Modular merupakan produk inovasi perusahaan yang ditujukan untuk pembangunan hunian berlantai 2. "Nanti ini bisa diperuntukkan bagi bangunan berlantai tinggi," ungkapnya. Pembangunan IKN menjadi potensi pasar produk modular/prefabricated building. Tidak hanya dari sisi nilai kontrak, WSBP berhasil mencatatkan nilai ekuitas sebesar Rp2,5 triliun. Catatan positif ini sebagai bagian dari perbaikan kondisi fundamental perusahaan. Ekuitas positif sangat vital bagi WSBP untuk dapat berpartisipasi dalam proses tender yang diadakan oleh pelanggan pemerintah, BUMN, ataupun swasta.

Pascarestrukturisasi, WSBP mencatatkan pemulihan fundamental yang ditunjukkan dengan struktur modal yang lebih sehat. DER WSBP per Juni 2022 berada pada level 0,59x. WSBP juga semakin mendekati titik optimal current ratio. WSBP pun mengalami perbaikan pada sisi operasional dengan peningkatan pendapatan usaha per Juni 2022 sebesar 81% dan laba bruto sebesar 12% dibandingkan periode yang sama pada 2021.

Bermodal ekuitas positif dan instrumen sudah membaik, diharapkan suspensi saham WSBP dapat segera diperdagangkan kembali pada triwulan I 2023. Dengan masih terbukanya peluang sektor konstruksi dan transformasi di tubuh perusahaan, WSBP yakin kinerjanya akan terus membaik. "Hal ini didasari dari kinerja perseroan yang bertumbuh pada tahun ini," kata Poerbayu.

Sebagai informasi, pada 2022 WSBP berhasil meraih The Best Building Material Producer with Green Innovation and Sustainability dari 16 th Annual Indonesia Property & Bank Award 2022 untuk inovasi bangunan pre-fabrikasi, Top 50 Mid Cap IICD Corporate Governance Awards 2022, Pemimpin Terpopuler di Media Online 2021 Kategori Anak Usaha BUMN, Top GRC Award 2022, Best Annual Report in Construction Materials Category Tahun 2022, Silver Medal Kategori Branding Subkategori Brand Communication & Activation pada Cluster Perusahaan Tbk, Silver Medal Kategori Branding Subkategori Digital Branding pada Cluster Perusahaan Tbk, Bronze Winner Kategori Kanal Digital Subkategori Media Sosial Instagram Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2022, Anugerah CSR IDX Channel 2022, 3 penghargaan pada PR Indonesia Award 2022 (Most Popular Leader in Social Media 2022. (OL-14)