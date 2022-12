Deretan Jawara Jenama Terbaik Tanah Air Telah Diumumkan

Deretan jawara jenama terbaik Tanah Air, "Indonesia Best Brand 2022" diumumkan dalam webinar Indonesia Best Brand Conference & Awarding bertema "New Marketing Paradigm: Managing Multiple Challenges Towards Sustainable Business" pada Rabu (30/11).

Setelah dua tahun dilakukan secara daring akibat pandemi COVID-19, ajang penghargaan Indonesia Best Brand (IBBA) 2022 diselenggarakan secara hibrida menghadirkan pembicara antara lain: Wafa Taftazani, CEO Upbanx, Chairman VCGamers, dan Direktur RANS Venture, perwakilan WIR Group. serta Ferry Haryanto, Direktur Marketing Garuda Food.

Perhelatan tahunan Indonesia Best Brand sudah dilakukan selama 20 tahun berturut-turut, sebagai apresiasi terhadap merek-merek terbaik di Tanah Air yang menjadi tolak ukur kinerja di Indonesia. Tahun 2022, ada 124 kategori yang telah mengikuti survei IBBA.

"Indonesia Best Brand Award sendiri telah menjadi barometer untuk mengukur merek-merek yang bernilai dan terbaik di industrinya," kata Kemal E.Gani, Group Chef Editor SWA Media.

Majalah SWA dan Mars Indonesia Digital bekerja sama melakukan Brand Survey 2022 untuk menentukan Indonesian Best Brand 2022.

Brand Survey adalah penelitian rutin setiap tahun yang mengukur nilai suatu merek dengan memaparkan elemen-elemen yang menentukan nilai tersebut. Hasil dari survei ini dapat mengetahui posisi, perubahan dan persaingan setiap merek dengan merek lainnya pada setiap elemen yang diukur.

Metodologi survei ini kuantitatif dengan melakukan wawancara tatap muka dari rumah ke rumah dengan menggunakan Aplikasi Survey (STG). Kriteria Responden adalah rumah tangga, menikah/pernah menikah 25-50 tahun, kelas Sosial Ekonomi (SES) ABCD. Periode survei dilakukan selama Juli – Agustus 2022.

Adapun beberapa brand jawara IBBA 2022 antara lain, Formula, Bridgestone, Federal Matic, Winn Gas, Momogi, Sharp, BRI, Prudential, Sanyo, Hatari, Sania, Paramex, Anggur Orang Tua, Hufagripp, Hufagripp BP, AUTO2000, Formula, Tango, BSI, Dulux, Garda Oto, Tolak Angin Sido Muncul, BPJS Kesehatan, FIFASTRA, Polytron, Kacang Garuda, Pilus Garuda, Gery Chocolatos, Chocolatos, Mountea, Okky Jelly Drink dan sebagainya.

Paulus Tedjosutikno, Direktur PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk mengaku senang mendapatkan penghargaan IBBA 2022. Dia mengatakan salah satu dampak dari pandemi adalah adanya perubahan perilaku masyarakat yang beralih ke transaksi digital.

Sementara itu, Andreas C. Sugihartono, General Manager Marketing PT Gratia Husada Farma, produsen obat Hufagripp yang juga jawara IBBA 2022 mengatakan, strategi digital marketing yang ditempuh menggunakan influencer serta optimalisasi media sosial dengan cara optimalisasi konten.

Jenama Formula yang menjadi juara Indonesia Best Brand 2022.Marketing Director Formula Jenifer Fransisca dalam siaran pers pada Jumat mengatakan inovasi digital marketing menjadi kunci kesuksesan. (Ant/OL-12)