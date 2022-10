Bio Farma Raih Penghargaan pada Gelaran IDC Future Enterprise Awards 2022 Indonesia.

BIO Farma meraih penghargaan kategori Best in Future of

Connectedness dalam IDC Future Enterprise Awards 2022 Indonesia.

Penghargaan itu diserahkan dalam acara IDC DX Summit & Future Enterprise Awards 2022 ASEAN, yang digelar pada 5 Oktober 2022.

Perusahaan BUMN itu terpilih karena kemampuannya dalam mendemonstrasikan perencanaan dan implementasi proyek transformasi

digital yang luar biasa dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

IDC Future Enterprise Awards memberikan penghargaan kepada banyak bisnis atas ketahanan mereka yang didukung teknologi dalam mengatasi hambatan dan gangguan di lingkungan yang serba cepat dan digital.

Direktur Transformasi dan Digital Bio Farma, Soleh Ayubi, menilai penghargaan ini merupakan suatu kehormatan dan menandai semangat grup Bio Farma untuk mentransformasi bisnis perawatan kesehatan di Indonesia.

"Organisasi kami adalah perusahaan milik negara terkemuka di bidang

farmasi dan perawatan kesehatan. Sekarang kami memulai perjalanan

transformasi digital yang komprehensif," katanya, Jumat (21/10).



Medbiz



Soleh Ayubi menyatakan bahwa Bio Farma bertujuan untuk

mewujudkan visi menciptakan ekosistem layanan kesehatan digital

terintegrasi pertama di Indonesia dan dunia melalui Medbiz sebagai salah satu pendekatannya.

Medbiz adalah pasar BUMN tersebut untuk pelanggan B2B, proyek yang

mengonsolidasikan bisnis dalam satu aplikasi web dan seluler yang

mulus. Kekuatan pendorong di belakang Medbiz adalah untuk menciptakan

jangkar bagi bisnis B2B, menempatkan semua bisnis distribusi yang

dibawa Bio Farma dalam satu pasar.

Menurutnya, platform tersebut dipantau secara ketat dari command center

perusahaan dengan analitis bisnis yang canggih dan pemecahan masalah

yang cepat sebagai nilai tambah bagi semua pelanggan.

"Dengan platform ini kami menghilangkan semua titik-titik bisnis praktisi kuno. Kami membuat bisnis lebih mudah bagi diri kami sendiri dan pelanggan kami. Sesuatu yang ingin kami tiru di semua proyek kami dan semua bisnis kami," tambah Soleh Ayubi.

Lebih lanjut disebutkan bahwa pemenang pada setiap negara akan secara langsung diikutsertakan pada IDC Future Enterprises Awards

di kancah Asia Pasific yang diumumkan pada 26 Oktober di Singapura.

"Dengan posisi Bio Farma sebagai pemenang Best in Future of Connectedness dalam IDC Future Enterprise Awards 2022 Indonesia, kami berharap Bio Farma dapat semakin berdedikasi untuk menciptakan ekosistem layanan kesehatan digital terintegrasi pertama di

Indonesia dan dunia," tandas Ayubi. (N-2)