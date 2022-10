PT. Supra Boga Lestari Tbk Sambut HUT Ke-24 dengan Gelar Market Hopping 2022

SELAMA 24 tahun sudah PT. Supra Boga Lestari Tbk menyajikan beraneka ragam produk segar terbaik dan beragam pilihan produk impor berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Sebuah momentum yang layak dirayakan dengan special event unik yang belum pernah diadakan sebelumnya.

Event anniversary PT. Supra Boga Lestari Tbk diselenggarakan pada 10 - 23 Oktober 2022 di Senayan Park dengan support penuh dari Blibli sebagai official e-commerce seluruh brand PT. Supra Boga Lestari Tbk, serta para partner menghadirkan keenam brand-nya yaitu Ranch Market, The Gourmet, Pasarina, Farmers Market, Farmers Family, dan Day2Day.

Upacara pembukaan acara ini digelar pada Rabu, 12 Oktober 2022, sekaligus merayakan anniversary PT. Supra Boga Lestari Tbk yang ke-24. Area Ground Floor dan Lower Ground Senayan Park ‘disulap’ menjadi enam bagian pulau untuk mewakili enam brand dengan masing-masing area di dekorasi sesuai “Famous Markets Around the World.”

Area Ranch Market terinspirasi dari Pike Place Market di Seattle, AS sedangkan area The Gourmet terinspirasi dari Grand Bazaar di Istanbul, Turki dan Chelsea Market di New York City, AS.

Sementara itu, area Pasarina mengambil inspirasi dari pasar di Jawa Tengah yaitu Pasar Triwindu Solo dan area Farmers Market menyadur Pasar Kumandang di Wonosobo.

Di sisi lain, area Day2Day pendekatannya diambil dari inspirasi gaya hidup anak muda, sedangkan area Farmers Family menyasar kepada pengunjung yang memiliki keluarga muda.

Market Hopping 2022 ditujukan untuk menjadi tempat berbelanja dan rekreasi segala generasi, mulai dari Baby Boomers, Gen X, Millennials, Gen Z, hingga Gen A.

Meshvara Kanjaya selaku CEO PT. Supra Boga Lestari Tbk menjelaskan tema kreatif di baliknya.

“Anniversary ke-24 ini sangat istimewa bagi kami. Kami ingin membuat gebrakan baru dan menyajikan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, lalu ide Market Hopping pun lahir," jelas Meshvara.

Konsep hopping dari satu pasar ke pasar lain membuat para pengunjung dapat mengenal brand kami lebih dekat.

"Selain itu, karakteristik masing-masing brand yang bervariasi sekaligus menunjukkan bagaimana supermarket kami siap untuk melayani setiap lapisan masyarakat,” tutur Meshvara.

Lewat event ini, beliau ingin memperkuat komitmen perusahaan sebagai platform berbelanja yang senantiasa berkembang seiring perubahan zaman agar terus relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Tujuan kami adalah memperkenalkan seluruh brand dengan masing-masing keunikannya agar customer lebih mengenal brand favorit mereka. Mulai dari konsep store, in store activation, assortment produk, dan lainnya akan didesain dengan segar dan menarik untuk menghadirkan pengalaman berbelanja tak terlupakan.” lanjutnya.

Dalam rangka anniversary ke-24 PT. Supra Boga Lestari, akan ada banyak promo yang dijalankan di seluruh outlet Ranch Market.

Salah satu promo yang akan diadakan adalah program cashback sebesar Rp. 200.000,- pada tanggal 20 Oktober 2022 yang ditujukan untuk seluruh member setia Ranch Market. Ditambah juga nikmati promo spesial belanja kebutuhan harian dari Ranch Market di Blibli.

Mulai dari diskon 25% tanpa minimum belanja, up to 100 ribu untuk new customer. Pelanggan setia juga bisa mendapatkan cashback 10% up to 25 ribu dengan minimum purchase 250 ribu juga special price up to 30% untuk item-item tertentu.

Selama lebih dari dua dekade, PT. Supra Boga Lestari, Tbk berupaya untuk terus berkontribusi pada masyarakat sekitarnya.

Untuk itu, guna sekaligus memperingati bulan peduli Down Syndrome yang jatuh setiap Oktober, PT. Supra Boga Lestari menggandeng ISDI (Ikatan Sindroma Down Indonesia) dan Yayasan Tri Asih dalam acara pembukaan nanti.

Selain beraksi di atas panggung, akan dilakukan lelang karya seni di mana dana donasi yang terhimpun 100% akan disalurkan untuk anak-anak yayasan. Pengunjung juga dapat berpartisipasi aktif selama acara di donation wall untuk rekan-rekan ISDI.

Kepedulian terhadap lingkungan juga masih menjadi salah satu misi dari PT. Supra Boga Lestari Tbk. Tahun ini, PT. Supra Boga Lestari Tbk kembali bekerja sama dengan Waste For Change guna memberikan edukasi Kelola sampah kepada para pelanggan yang bertajuk “Conserve for Balance Life”.

Mengikuti tradisi event sebelumnya, PT. Supra Boga Lestari Tbk kembali mengajak partner brand lokal maupun internasional untuk berkolaborasi dan sebanyak 40 tenant telah diundang untuk meramaikan acara Market Hopping 2022.

Tak hanya itu, pengunjung yang sudah menjadi member aplikasi MyTRUST berkesempatan memenangkan hadiah dengan mengikuti berbagai games seru. Cukup tunjukkan aplikasi MyTRUST saat registrasi, ikuti permainannya, dan bawa pulang hadiahnya.

Juga nikmati diskon dan aktivitas seru di booth Blibli, platform omnichannel commerce dan gaya hidup terpercaya yang menawarkan kemudahan serta kenyamanan berbelanja omnichannel lewat fitur Click&Collect, 2HourDelivery dan penawaran menarik lain setiap bulannya.

Event ini dapat dinikmati segala usia, menghadirkan pengalaman berbelanja istimewa dan sayang dilewatkan.

PT Supra Boga Lestari Tbk ingin menjadikan tahun ini dan usianya ke-24 sebagai momen untuk terus berinovasi, baik internal maupun eksternal, sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. (RO/OL-09)