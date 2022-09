Kinerja Positif Teratai Group Berbuah 2 Penghargaan PIA 2022

USIA yang masih sangat muda bukan penghalang untuk menorehkan prestasi. Ini dibuktikan oleh PT Teratai Agung Kencana (Teratai Group) yang mampu membukukan kinerja positif sehingga meraih penghargaan di ajang Properti Indonesia Award 2022 di usianya yang baru menginjak 2 tahun.

Teratai Group yang fokus pada pengembangan proyek-proyek properti di Bali, berhasil meraup penghargaan dalam dua kategori sekaligus. Property Development untuk proyek Teratai Villas dan Rising Star Developer untuk skala korporasi. Teratai Villas diapresiasi sebagai The Promising Villa Development in Bali, sedangkan Teratai Group menjadi The Prospective New Comer Property Developer in Bali.

Direktur Teratai Group I Gede Arya Wijaya mengaku bersyukur di usia perusahaan yang baru dua tahun, Teratai mampu membuktikan keseriusan dan komitmen dalam melahirkan proyek-proyek berkualitas dengan harga yang kompetitif untuk pasar properti di Bali.

“Penghargaan PIA 2022 menjadi bukti nyata bahwa Teratai Group tetap mampu menghadirkan produk yang inovatif dan berkualitas meskipun di tengah segala keterbatasan akibat pandemi covid-19," tutur I Gede Arya setelah menerima penghargaan PIA 2022 di Jakarta, seperti dilansir dalam siaran pers, Kamis (8/9).

Menurut dia, penghargaan tersebut diraih tak lepas dari pencapaian Teratai Group yang sukses mengembangkan beberapa proyek hunian baru di Bali dan langsung terserap habis dalam waktu singkat meski di tengah pembatasan yang diakibatkan Covid-19. Beberapa proyek itu antara lain Teratai Villas, Teratai Grand Village, The Promenade, dan Royal Teratai.

"Terimakasih kami ucapkan kepada tim yang sudah bekerja keras dan solid, termasuk berbagai dukungan dari pemerintah kepada sektor properti dan industri pariwisata di Bali," imbuh I Gede Arya.

Properti Indonesia Award 2022 merupakan ajang penghargaan bergengsi bagi proyek properti maupun industriawan properti Tanah Air yang tahun ini telah memasuki tahun penyelenggaraan ke-9.

Tahun ini ada sebanyak 33 penerima penghargaan PIA 2022 yang diklasifikasikan dalam empat kategori, meliputi Property Corporates, Property Projects, Inspiring Figure, serta Property Supporting Industries.

Adapun PT Teratai Agung Kencana atau Teratai Group, meski belum lama berkecimpung di industri properti, mereka cukup aktif membidani kelahiran sejumlah portofolio terbaru. Dalam 2 tahun, setidaknya empat proyek telah diluncurkan. Teratai Villas adalah proyek perdana yang dikembangkan Teratai Group. Disusul Teratai Grand Village, The Promenade dan teranyar Royal Teratai.

Semua proyek Teratai Group didesain oleh Arsitek ternama Bali yang memadukan konsep hunian modern dengan kearifan lokal dan eksotisme arsitektur khas Pulau Dewata Bali. Setiap proyek juga dilengkapi berbagai fasilitas eksklusif di dalam kawasan hunian. (RO/X-12)