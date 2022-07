Di Usia 66 Tahun, Danamon Perkuat Komitmen Sinergi dan Kolaborasi

TEPAT 66 tahun yang lalu, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) memulai sebuah mimpi besar untuk peduli dan membantu jutaan masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih berkualitas dengan menghadirkan produk dan layanan keuangan terbaik.

Dikenal sebagai Bank Kopra di awal pendirian, nama Danamon kemudian disematkan pada 1976. Dengan dukungan dan kepercayaan dari semua pihak, khususnya karyawan dan nasabah setia, Danamon mampu menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia.

Posisi Danamon semakin kuat di pasar Indonesia setelah menjadi bagian dari salah satu ekosistem keuangan terkuat dan terbesar di Tanah Air. Pada 2017, Danamon secara bertahap menjadi bagian dari MUFG, yang merupakan salah satu institusi keuangan terbesar di Jepang.

Dukungan pengalaman dan jaringan global dari MUFG terbukti semakin memperkuat kapasitas Danamon dalam memberikan produk dan layanan keuangan terbaik kepada nasabah setia dan masyarakat luas Indonesia. Danamon juga terus melanjutkan kolaborasi kuat dengan anak perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance).

Kerja sama antara kedua perusahaan itu telah memperkuat ekosistem pembiayaan otomotif di Indonesia melalui berbagai inovasi produk pembiayaan dan pemasaran otomotif. Hal ini salah satunya ditunjukkan melalui keikutsertaan Danamon dalam mendukung pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Danamon bersama Adira Finance, dengan dukungan MUFG, mendapat respons positif dari industri maupun pasar otomotif nasional. Melalui perhelatan ini, Danamon dan grup mencatat pencapaian memuaskan berupa penyaluran kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KPM Prima) sebanyak 2.000 unit dengan total nilai Rp300 miliar.

"Kami sangat merasa bersyukur dapat melewati sebuah perjalanan panjang di Indonesia. Pencapaian ini bukan suatu hal yang mudah, namun semua itu bisa dilakukan karena dukungan dari semua pihak, termasuk kepercayaan luar biasa yang telah diberikan oleh nasabah setia kepada kami. Dukungan dari MUFG dan anak perusahaan Adira Finance juga menjadi faktor penting dari keberhasilan kami selama ini," ujar Yasushi Itagaki, Direktur Utama Danamon, dalam keterangannya, Selasa (26/7).

Tahun ini merupakan titik balik kebangkitan ekonomi dan kembalinya optimisme Indonesia setelah ketidakpastian dan tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19. Bagi Danamon yang telah memasuki usia ke-66, ulang tahun kali ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat membanggakan.

Perjalanan panjang ini merupakan bukti komitmen Danamon dalam memberikan layanan keuangan dan perbankan terbaik kepada masyarakat Indonesia tidak berhenti termasuk di masa pandemi. Danamon berkomitmen untuk selalu memberikan produk dan layanan terbaik selama masa pandemi kepada para nasabah dan komunitas sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh Danamon, yakni Berkolaborasi, Integritas, Sigap melayani, dan Adaptif (BISA).



Itu sebabnya Danamon memilih #BersamaBersinergi sebagai tema HUT tahun ini. Tema ini didasari oleh visi Danamon yaitu Peduli dan Membantu Jutaan Orang untuk Mencapai Kesejahteraan, di mana Danamon menjadikan karyawan, nasabah, dan komunitas sebagai fokus utama. Tema ini dipilih karena sesuai menggambarkan perjalanan panjang Danamon yang tak mungkin tercapai tanpa kolaborasi dan sinergi semua pihak.

Tantangan pandemi selama hampir dua tahun yang lalu tidak menyurutkan Danamon untuk terus memberikan layanan terbaik kepada para nasabah dan memperkuat bisnis perusahaan. Hal ini terbukti dari hasil dari Laporan Keuangan tahun buku 2021 yang diumumkan pada Maret 2022.

Selama 2021, Danamon mampu untuk mempertahankan pertumbuhan profitabilitas yang positif serta memperkuat fundamental bisnis di tengah berbagai tantangan pandemi dan ekonomi. Bahkan, Danamon terus melakukan investasi di berbagai bidang, termasuk saluran digital, IT, branding, dan SDM untuk terus mendukung komitmen menyediakan layanan dan solusi keuangan terbaik.

Dengan pertumbuhan laba sebesar 56%, Danamon membukukan laba bersih setelah pajak (NPAT) konsolidasi pada 2021 sebesar Rp1,6 triliun. Kredit di segmen Enterprise Banking, yang terdiri atas perbankan korporasi dan komersial serta lembaga keuangan naik 6% mencapai Rp58 triliun.

Jika dibandingkan dengan 2020, Danamon juga membukukan pertumbuhan pada giro dan tabungan (CASA) sebesar 11% yang kini tercatat sebesar Rp73 triliun, sehingga rasio CASA meningkat hingga 59,1%.

Lebih dari itu, peringkat simpanan jangka panjang dan Adjusted Baseline Credit Assessment (BCA) dari Danamon yang diberikan oleh sebuah lembaga pemeringkat global, Moody's Investor Service, menjadi Baa1. Pengakuan ini merupakan cerminan betapa strategi bisnis yang selama ini diterapkan oleh Danamon, dengan dukungan dari MUFG, mendapat respons yang sangat positif dari berbagai pihak.

Dalam beberapa tahun terakhir, Danamon juga mendapat banyak penghargaan, terutama yang terkait dengan branding dan layanan keuangan dan perbankan yang inovatif.

Di awal tahun ini misalnya, Danamon meraih penghargaan Top 100 Most Valuable Brands 2021 dari Brand Finance Indonesia dan Majalah Investor. Hasil riset Brand Finance Indonesia itu menyatakan bahwa Danamon memiliki brand value yang termasuk dalam kategori platinum, yaitu berkisar antara US$300-999 juta.

Sementara di akhir tahun lalu, Danamon dinobatkan sebagai The Best Financial Performance Bank 2021 untuk kategori Bank Konvensional dengan aset di atas Rp100 triliun pada ajang Tempo Financial Award.

Belum lama ini, Danamon juga kembali mendapat pengakuan di ajang bergengsi '13th Annual Retail Banker International Asia Trailblazer Awards' dan menyabet tiga penghargaan sekaligus, yaitu Best Retail Bank (Indonesia); Indonesia Best Open Banking Initiative; dan Highly Commended-Best Fintech Partnership.

Yasushi menambahkan bahwa inovasi memang selalu menjadi salah satu komitmen Danamon selama ini.

"Danamon sudah berhasil untuk terus mempertahankan statusnya sebagai sebuah institusi keuangan yang tepercaya bagi jutaan nasabah dan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat kami capai salah satunya melalui inovasi tanpa henti yang selama ini kami lakukan dengan meluncurkan berbagai solusi keuangan dan perbankan yang andal bagi semua nasabah setia kami," katanya. (RO/OL-16)