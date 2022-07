Xplorin Fasilitasi Wisatawan Asing Transaksi dengan QRIS di FEKDI 2022

BANK Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang (Kemenkon) Perekonomian serta asosiasi kembali menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 pada 11 – 15 Juli 2022,

Kegiatan ini sekaligus merupakan bagian dari rangkaian acara G20 presidensi Indonesia 2022 (side event G20).



FEKDI 2022 kali ini mengusung tema "Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery", yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan, partisipasi, dan kolaborasi dari industri, kementerian/lembaga, serta masyarakat terhadap kebijakan dan inisiatif digitalisasi sistem pembayaran Bank Indonesia maupun program digitalisasi Kementerian/Lembaga dan industri.

FEKDI 2022, juga untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, termasuk memperluas informasi dan partisipasi publik terhadap kegiatan G20.

Direktur Utama PT ITDC Nusantara Xplorin (Xplorin) Gemma Pratama, mengatakan sebagai bagian dari Grup Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), sudah sejak awal platform aplikasi Xplorin disiapkan untuk menjadi integrator utama terintegrasi yang bisa berkolaborasi optimal dengan beragam mitra strategis berbasiskan digital.

ITDC juga sebagai bagian dari program pemulihan pariwisata Indonesia yang dimulai dari digitalisasi dan monetisasi berbagai aset strategis dari Grup ITDC, seperti halnya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

“Xplorin turut berpartisipasi dalam FEKDI 2022 sebagai bagian dari bentuk dukungan nyata untuk dapat turut menyukseskan program dari Bank Indonesia tersebut," jelasnya.

"Dengan memberikan materi showcase yang diharapkan membantu, khususnya bagi para wisatawan Asing bisa bertransaksi menggunakan layanan pembayaran QRIS dimanapun diseluruh Indonesia," ucap Gemma.

"Hal tersebut dapat dilakukan cukup mudah dengan melakukan aktivasi saldo uang elektronik di aplikasi Xplorin secara langsung hanya dengan menggunakan nomor telpon wisatawan asing yang bersangkutan dari negara manapun dirinya berasal,” terang Gemma.



Sehubungan dengan pemaparan materi showcase tersebut, Xplorin berkolaborasi bersama dengan PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme), perusahaan penyedia jasa solusi sistem pembayaran digital, khususnya untuk dapat memberikan layanan aktivasi uang elektronik bagi wisatawan asing di aplikasi Xplorin.

Xplorin juga berkolaborasi PT Bali Hastie Indomalaya Valuta salah satu perusahaan pedagang valuta asing (money changer) di Bali untuk dapat langsung memudahkan para wisatawan asing untuk melakukan penukaran mata uang asing dengan mata uang rupiah yang kemudian bisa di-top-up menjadi saldo uang elektronik selama berlangsungnya FEKDI 2022.

Dengan begitu, para wisatawan asing diharapkan bisa langsung merasakan beragam benefit dan kemudahan pembayaran QRIS di seluruh penjuru Indonesia melalui aplikasi Xplorin.



Sebelumnya, Xplorin sudah digunakan sebagai master ticketing platform dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 serta saat ini juga dalam penyelenggaraan Mandalika Track Walk di Sirkuit Pertamina Mandalika.

Selain itu saat ini, Xplorin juga sedang kembali bersiap untuk dapat menfasilitasi penyelenggaraan World Superbike (WSBK) 2022 bersama dengan Mandalika Grand Prix Association (MGPA).



CEO Netzme, Vicky G. Saputra, menambahkan pada event FEKDI 2022 ini, kolaborasi strategis bersama dengan Xplorin ini diharapkan bisa menjadi showcase inovasi dan kolaborasi yang cukup menarik serta prospektif untuk dapat ditindaklanjuti dalam koridor sandbox Bank Indonesia.

"FEKDI 2022 idapat lebih mendukung pemulihan pariwisata Indonesia lebih cepat lagi dengan memanfaatkan ekosistem QRIS, yang saat ini merupakan salah satu sistem pembayaran non-tunai terluas di Indonesia, bahkan bukan tidak mungkin se-Asia Tenggara dalam waktu dekat, terlebih ketika implementasi QRIS Cross Border bisa semakin diperluas," paparnya.



Menurut data yang diterbitkan Bank Indonesia, per Mei 2022, terdapat 18.7 juta dari berbagai merchant termasuk UMKM yang telah mengadopsi QRIS sebagai solusi pembayaran non-tunai. (RO/OL-09)