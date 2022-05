Komunitas Yuk Group Bantu Buka 5 Cabang U See Mie

KOMUNITAS Yuk Tumbuh Bersama yang membantu UMKM di Indonesia bentukan aktris kenamaan dan pengusaha Prilly Latuconsina kini telah memiliki anggota tetap setelah berminggu-minggu melakukan proses kurasi.

“Total ada sekitar 3000-an pendaftar. Dari ribuan UMKM itu kami sudah memilih 50 anggota dengan 3 UMKM yang mendapatkan benefit khusus.” Ujar Emir Zawawi, Manager Yuk Group yang menaungi Komunitas Yuk Tumbuh Bersama, saat dihubungi lewat telepon (21/5).

Saat ini, para anggota tengah menjalani berbagai program pelatihan untuk peningkatan skill pendukung wirausaha yang akan berlangsung setiap minggunya, baik secara daring maupun luring. Pada akhir sesi pelatihan, akan diadakan festival kuliner bagi seluruh anggota. Di samping itu, bagi pemenang pertama juga telah dilakukan proses pembukaan outlet sebagai bagian dari benefit yang didapatkan.



Buka 5 Cabang Serentak

Brand UMKM kuliner yang memiliki produk mie ayam U See Mie berhasil menarik perhatian para juri, termasuk Prilly Latuconsina, pada sesi pemilihan pemenang 1-3 pada 29 April silam hingga menjadi juara pertama.

Baca Juga: Di Lampung, Mentan SYL Berkoordinasi Pengendalian dan Pencegahan PMK



Brand U See Mie dipilih karena memiliki konsep yang unik dan kualitas produk yang sangat baik. Meski dengan harga yang terjangkau, mie ayam U See Mie berhasil memproduksi mie ayam dengan rasa yang kuat dan mie kenyal yang enak. Benefit khusus yang didapatkan U See Mie sebagai pemenang yaitu pembukaan outlet di seluruh Indonesia.

Benefit bagi pemenang mulai direalisasikan dengan Grand Opening 5 cabang pertama U See Mie yang tersebar di Jakarta. Lima cabang U See Mie tersebut yakni U See Mie Pasar Minggu, U See Mie Kemayoran, U See Mie Cilincing, U See Mie Gongseng, dan U See Mie Cengkareng pada hari ini (22/5). Prilly Latuconsina pun hadir di U See Mie Cengkareng untuk membantu memeriahkan acara. Selain itu, terdapat berbagai challenge menarik dengan hadiah voucher makan U See Mie gratis.

Apakah Yuk Tumbuh Bersama akan membuka kesempatan untuk batch selanjutnya?

Untuk para UMKM kuliner Indonesia yang belum berkesempatan mengikuti Komunitas Yuk Tumbuh Bersama kali ini, manajemen memberikan sinyal hijau untuk pembukaan batch selanjutnya setelah program di batch pertama telah usai.

“Kami menyambut baik antusias dari para pelaku UMKM ini. Kedepannya kami berharap program ini terus berlanjut agar bisa membantu lebih banyak UMKM di seluruh Indonesia.” Pungkas Emir. (RO/OL-7)