Tergiur dengan Pasar Indonesia, Kate Spade New York Buka Pop Up Store Pertama

SEBAGAI negara berkembang yang memiliki banyak jumlah penduduk, Indonesia memang mempunyai daya tarik tersendiri bagi investor. Bahkan meski pandemi covid-19 belum lagi berlalu, sejumlah investor sudah berani berinvestasi di Indonesia.

Salah satunya adalah Kate Spade New York membuka pop up store pertamanya di Indonesia untuk memperkenalkan konsep ritel yang unik dan berkesan sekaligus meluncurkan koleksi musim semi 2022 terbaru. Pop up store kali ini didesain untuk menghidupkan kembali semangat mereka yang identik dengan selebrasi, gaya yang bold, dan penuh semangat. Terletak di Grand Indonesia (Sky Bridge, Level 1), pop up store dibuka pada 20 April hingga 15 Mei.

Koleksi Spring 2022 Kate Spade New York menceritakan cerita tentang perayaan tak terduga, memperkenalkan rangkaian koleksi yang merepresentasikan berbagai hal yang paling disukai di musim semi, seperti bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu, hingga momen sore hari di lapangan tenis. Dengan tema musim semi, pop up store ini dihiasi dengan rumput dan tanaman hijau, dilengkapi dengan lapangan tenis mini yang dihiasi dengan berbagai motif playful. Pengunjung dipersilakan untuk mengeksplor serta berbelanja berbagai produk terbaru dari koleksi musim semi - termasuk tennis capsule collection terbaru - serta mengabadikan momen social media-worthy sambil menikmati berbagai aktivitas interaktif seperti Tennis WII, dan berbagai penawaran menarik seperti hadiah dengan tema tenis hingga promosi gift with purchase (GWP).

“Kami sangat senang bisa membuka pop up store pertama kami di Indonesia. Selama beberapa tahun ke belakang, kami melihat banyak peluang untuk Kate Spade New York dan kami selalu senang menyambut pelanggan baru dan memperkenalkan semangat optimisme dan kegembiraan yang selalu menjadi nilai-nilai yang dipegang oleh brand. Pop up store ini akan membawa Kate Spade New York lebih dekat kepada pelanggan dan menyediakan destinasi one-stop untuk para pengunjung, tak hanya untuk berbelanja, tetapi juga merasakan identitas brand dengan berbagai kegiatan yang menarik dan menyenangkan,” ujar Vice President Fashion and Accessories Kanmo Group, Maya Anggraini.

Koleksi Spring 2022 Kate Spade New York menyambut musim baru dengan mengganti busana musim dingin yang penuh layer dengan koleksi yang lebih fresh, penuh warna dan motif, dan lebih memancarkan kebahagiaan. Rangkaian koleksi kali ini menampilkan koleksi klasik yang dipadukan dengan detail-detail tak terduga dan twist baru untuk desain timeless. Material khusus musim semi, warna-warni pop, dan motif playful juga tidak absen dari koleksi kali ini.

Warna kuning matahari dan pink terang, motif garis dan polka dot, memberikan semangat baru bagi para pelanggan Kate Spade New York untuk merayakan momen-momen setiap hari. Siluet khusus musim semi yang akan hadir di pop up store termasuk Courtside, yaitu koleksi yang menampilkan hubungan yang erat antara olahraga tenis dan fashion.

Koleksi kapsul ini menampilkan motif-motif yang terinspirasi dari tenis serta siluet-siluet unik. Tak hanya itu, koleksi Spade Flower Jacquard juga hadir dengan motif dan warna baru yang disesuaikan dengan musim semi dalam siluet klasik seperti Lovitt, Smile, dan All Day. (RO/A-1)