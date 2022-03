Orson Indonesia Luncurkan Sabun Bayi Produk Dalam Negeri

PT Orson Indonesia meluncurkan dua varian produk sabun batang bayi kualitas ekspor Baby Days Soft ke pasar Indonesia. Meskipun masuk ke pasar Indonesia baru pada 2021, permintaan pasar terhadap produk perusahaan itu kian gencar dan sudah mulai merambah ke luar Pulau Jawa.

"Berawal dari penjualan ekspor, kami ingin memanaskan pasar Indonesia dengan memberikan produk-produk yang kompetitif," kata Mukhdi, National Sales Director PT Orson Indonesia dalam keterangan tertulis, Senin (28/3). "Menjelang ulang tahun ke-20, kami kembali meluncurkan lini baru dalam varian sabun batang untuk bayi."

Baby Days Soft digadang-gadang sebagai salah satu produk unggulan khusus untuk bayi dari Orson. Sabun bayi ini hadir dengan dua varian yaitu sunflower oil & honey dan sunflower oil & milk.

Mukhdi menjelaskan kedua produk aman digunakan untuk kulit bayi yang sensitif yakni dilengkapi dengan ekstrak minyak biji bunga matahari. Baby Days Soft tidak hanya memiliki aroma lembut khas bayi tetapi juga menjaga kelembapan dan kelembutan kulit bayi.

Mukhdi mengutip Department of Health and Human Service AS yang menyebutkan minyak biji bunga matahari memiliki banyak manfaat untuk kulit, salah satunya menjaga kulit bayi agar terhindar dari iritasi. Sabun itu hadir dengan harga terjangkau Rp4.500 per batang.

Orson menargetkan mengedarkan Baby Days Soft dalam waktu dekat melalui distributor-distributor di seluruh Indonesia, khususnya Pulau Jawa. "Harapannya dengan hadirnya sabun bayi kami ini, masyarakat Indonesia akan lebih mencintai produk-produk unggulan yang dibuat di negeri sendiri," kata Mukhdi. (OL-14)