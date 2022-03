SEOcon Jakarta 2022: Memberikan Insight Menarik dan Bermanfaat

SEOCon Jakarta kembali hadir pada 2022 dengan tema yang lebih menarik lagi. Yaitu SEO for Performance yang memberikan berbagai insight menarik dan bermanfaat bagi setiap individu dan bisnis di Indonesia.



SEO industri yang terus bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir terbukti menghadirkan solusi untuk membawa perubahan nyata di setiap fase bisnis. Konsistensi peran SEO ini akan kembali dihadirkan secara lebih mendalam di acara 'SEOCon Jakarta 2022' yang berlangsung pada 16-18 Maret 2022.



“Melihat bagaimana kondisi pandemi yang terus berlanjut membuat para praktisi dan orang-orang yang bekerja di dunia bisnis harus lebih siap memahami ilmu baru, khususnya SEO yang memang sejalan dengan Digital Marketing. Anda bisa mendapatkan manfaat bisnis yang bernilai ketika sudah mengenal SEO. Inilah mengapa SEOCon Jakarta 2022 fokus kepada meningkatkan performance bisnis secara digital," kata Inisiator SEOCon Jakarta 2022, Ryan Kristo Muljono.



SEOCon Jakarta 2022 mempunyai fokus yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini lebih fokus kepada komunitas lokal dan mendorong munculnya pakar-pakar SEO baru yang bisa juga memberi kontribusi dan memajukan Indonesia di industri ini. Setiap speakers yang terpilih tahun ini telah terbukti mendukung bisnis dan perusahaan melalui strategi SEO dan Digital Marketing. Dimulai dari Nisrina Salma Alifah, Ridho Putradi SGara, Muhammad Ilman Akbar, Radius Arianto, Joe Handaya, Miftahul Khoir, Viktor Iwan Kristanda, Andhika Wijaya Kurniawan, Edy Budiman, Reza Purnama Putra, Nur Anasta Rahmat, Andrew Prasatya, Jon Earnshaw, Kevin Syahlie, Deasy Natalia Mulaniari, Dian Martin, Jufri, Eufrasia Joan, Adythia Pratama, Hanny Setiawan, Cyril Bedat dan tak lupa selalu akan dipandu oleh host kita, Ryan Kristo Muljono.



SEOCon Jakarta 2022 terselenggara karena dukungan dari beberapa sponsor. Antara lain, main sponsor Toffee global dan Toffeedev, kemudian diikuti oleh official logistic partner dari Shipper, Dewaweb, Marquee, Connext by Marquee, Go-rental, Niagahoster, Agnive by Bewei Digital Agency, Eatlah, Drinklah, Bakpao Binjai Bun, Greebel, Padigiling, Fordicon, Bank Capital, Fresh Cool, Nata dan Grand Inna Malioboro. Dan tidak ketinggalan Toffee Events sebagai penyelenggara dan pemegang brand resmi SEOCon Jakarta.



SEOCon Jakarta 2022 tetap diselenggarakan secara online dan kombinasi workshop hanya untuk kelas advance dan hanya untuk kuota terbatas, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan regulasi pemerintah mengingat pandemi yang masih berlangsung.



Walau tetap diselenggarakan secara online, SEOCon Jakarta 2022 terus bergerak maju untuk memberikan kesempatan terbesar dalam mempelajari SEO dan Digital Marketing hingga mencapai level kesuksesan yang diinginkan. Tahun ini juga kita melakukan kegiatan campaign tentang waste management yang membantu pemerintah dalam kampanye #pilahsampahdarirumah, kampanye ini kita namakan #aksibaikseocon dan kampanye ini akan dilaksanakan di SEOCon Jakarta 2022 dan SEOCon Jakarta 2023.



Yang paling serunya lagi, masyarakat bisa membeli tiket SEOCon Jakarta dengan sampah yang dikumpulkan, tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Komitmen ini dijalankan dengan persiapan luar biasa untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik.



Untuk para pebisnis, praktisi, hingga masyarakat yang baru ingin belajar SEO, segera daftarkan diri anda di www.seocon.id dengan berbagai benefit menarik sekarang juga! (OL-10)