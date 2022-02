Apresiasi untuk Inovasi Merek pada Produk atau Layanan 

UNTUK pertama kali Majalah Mix MarComm Menggelar program Product & Service of The Year 2022. Program ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi atau rekognisi kepada merek-merek yang berhasil melakukan inovasi dengan menghadirkan produk atau layanan terbarunya.

"Rekognisi ini diharapkan dapat mendorong dunia usaha untuk terus menciptakan inovasi-inovasi demi memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi konsumen Indonesia. Bagi dunia usaha sendiri, rekognisi ini diharapkan dapat mendorong brand untuk selalu relevan dengan berbagai perubahan. Dan dari sisi makro, inovasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui penciptakan demand baru," ungkap Lis Hendriani, Pemimpin Redaksi Majalah Mix MarComm.

Selama pandemi para pelaku bisnis di berbagai industri terus berupaya berinovasi menciptakan produk dan layanan baru agar mereknya tetap relavan dengan perubahan yang terjadi di pasar. Mayoritas inovasi yang dihadirkan oleh 20 pemenang Product & Service of The Year 2022 menjawab kebutuhan konsumen di masa pandemi. Namun demikian, ada pula inovasi beyond pandemic untuk menangkap pasar baru atau sebagai upaya revitalisasi merek.

Pemenang Product & Service of The Year 2022 untuk kategori Pandemic Product Innovation, es krim Campina, misalnya, menghadirkan inovasi berupa produk es krim dengan kandungan vitamin C sebesar 90 mg. Kandungan tersebut dinilai mencukupi untuk kebutuhan vitamin C harian seseorang, terutama di masa pandemi.

Diterangkan Lis, untuk melihat inovasi yang dilakukan pelaku bisnis di Indonesia selama dan jelang berakhirnya pandemi, Majalah Mix MarComm meriset secara random sekitar 100 produk dan servis yang diluncurkan ke pasar pada dua tahun terakhir (2020-2021). Riset dilakukan melalui pengumpulan siaran pers tentang peluncuran inovasi produk dan servis tersebut yang diterima Redaksi Majalah Mix MarComm dan Swa.

Entries produk dan servis baru hasil inovasi tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu Pandemic Product Innovation, Pandemic Service Innovation, Blue Ocean Product Innovation, dan Blue Ocean Service Innovation. Selanjutnya, inovasi produk dan servis tersebut dievaluasi oleh tiga juri berpengalaman di dunia marketing dan branding, yaitu Associate Professor di Binus University dan founder Etnomark Consulting Amalia E Maulana PhD, Senior Editor Swa Media Group yang juga aktif menjadi faculty member Ilmu Komunikasi di LSPR Business & Communications Institute dan Universitas Indonesia Dr. A. Edhy Aruman, dan mantan President Director PT Bintang Toedjoe Simon Jonatan yang saat ini mengelola perusahaan milik sendiri, yaitu media & event organizer Swara Gangsing dan Education Center Culinary Marketing Agency.

"Para juri melakukan evaluasi terhadap masing-masing entries berdasarkan tiga kriteria, yaitu Level of Innovation, Level of Investment, dan Level of Risk. Berdasarkan penilaian para juri tersebut, selanjutnya ditentukan peraih penghargaan. Dari keempat kategori terpilih masing-masing lima pemenang," pungkas Lis.

Dalam rangkaian awarding Product & Service of The Year 2022, Majalah Mix MarComm juga menggelar acara webinar yang digelar pada 24 Februari 2022 dengan tema Menyambut Pemulihan Ekonomi Indonesia 2022 dengan Inovasi Produk & Service Baru. (RO/OL-14)