Songsong Super APPS, Bank BJB Siap Menuju Elite Bank

BERBAGAI inovasi digital yang dilakukan PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) selama ini diyakini akan

melahirkan aplikasi Super BJB DIGI.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan, inovasi digital yang dikembangkan itu sejalan dengan cita-cita Bank BJB untuk menjadi elite bank pada 2025 sebagaimana tertuang dalam rencana korporasi.

"Insya Allah ke depannya seluruh aplikasi ini akan menjadi satu kesatuan dalam suatu super apps yang hadir untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah dalam satu aplikasi saja," kata Yuddy di Bandung, Senin (21/2).

Pencanangan itu juga sempat disinggungnya saat perayaan HUT ke-60 lalu.

Jajaran direksi memantapkan agar perseroan melahirkan berbagai inovasi

produk yang bertujuan memudahkan kehidupan masyarakat. Salah satunya

yakni pengembangan produk-produk digital banking yang disesuaikan dengan kemajuan zaman, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat.

Sejauh ini, Bank BJB melakukan berbagai langkah inovasi berupa new

digital payments yaitu fitur New DIGI dan DigiCash by Bank BJB. Selain itu juga soft launching kolaborasi Bank BJB dengan financial technology (fintech) e-commerce dengan nama E-Pays.

Peluncuran new digital payments ini untuk mengoptimalkan layanan digital Bank BJB kepada masyarakat serta pemerintahan daerah.

Menurutnya, Bank BJB juga bekerja sama dengan lembaga fintech berkomitmen membangun ekosistem digital yang lebih masif.

Menurut Yuddy, inovasi dan kolaborasi merupakan kunci dalam memenangkan

persaingan ke depan. Oleh karenanya dukungan layanan digital yang selama ini telah dilakukan perlu dioptimalkan.

Selain itu terdapat kemudahan pembayaran melalui layanan digital Bank

BJB, yakni berupa mobile banking, QRIS, uang elektronik, virtual account, internet banking corporate, Agen Laku Pandai, serta produk-produk lainnya.

Menurut Yuddy, Bank BJB perlu melakukan inovasi dan bertransformasi agar bisa bersaing di industri perbankan.

Di era digital, ditegaskan Yuddy, kolaborasi diyakini menjadi satu hal

yang harus dilakukan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Pada 2021

lalu, perseroan melakukan berbagai inovasi dan pengembangan

digitalisasi.

Hal tersebut berdampak pada pendapatan fee based income yang naik

signifikan. Tak terkecuali dari kanal-kanal atau layanan digital yang

semakin digandrungi.

Hal ini tidak terlepas dari semakin luasnya ekosistem digital bank bjb

yang tumbuh sepanjang 2021. Bahkan, pengguna aplikasi mobile BJB DIGI

tumbuh eksponensial.

Selain itu, QRIS merchant Bank BJB juga terus tumbuh positif. Pun

pengembangan terhadap pemberian fasilitas kredit berbasis digital

melalui aplikasi Loan on Boarding, seperti aplikasi BJB Laku untuk

segmen UMKM dan Kredit Mesra dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), BJB Koin

untuk pembiayaan segmen konsumer ASN, serta pengembangan aplikasi pada

segmen lainnya.

Hal tersebut mendorong percepatan pertumbuhan ekspansi bisnis bank.



Penguatan digitalisasi

Sementara itu, Direktur Information Technology, Treasury and

International Banking Bank BJB Rio Lanasier mengatakan perseroan yang

mayoritas sahamnya dimiliki Pemprov Jabar itu tak pernah berhenti

melakukan penguatan digitalisasi dan melahirkan produk baru digital.

Guna mengoptimalkan layanan digital, pada 2021 Bank BJBb meluncurkan

sejumlah inovasi baru terkait pembayaran digital. Beberapa di antaranya

yakni fitur new DIGI dan DigiCash serta peresmian kolaborasi dengan

fintech e-commerce yang diberi nama E-pays.

Menurutnya, new digital payments itu memberikan kemudahan dalam

bertransaksi. Melalui uang elektronik DigiCash yang dapat digunakan

untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi digital.

Bank BJB, diakuinya, memegang komitmen untuk terus melakukan berbagai

inovasi teknologi sesuai dengan kapasitas sebagai lembaga jasa keuangan

dengan semangat untuk terus bertransformasi dan berinovasi menjadi

penggerak dalam berkontribusi menghadirkan kemajuan di seluruh penjuru

negeri.

"Inovasi dan kolaborasi merupakan kunci dalam memenangkan persaingan ke depan. Karenanya dukungan layanan digital terus dioptimalkan," ucap Rio.

Di tengah keterbatasan aktivitas masyarakat, layanan digital Bank BJB

justru mencatatkan pertumbuhan kinerja di masa pandemi. Aplikasi mobile

banking BJB DIGI berhasil tumbuh signifikan pada periode Desember 2020

hingga Juni 2021.

Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan user BJB DiGi tercatat mencapai

121,2%. Pertumbuhan tersebut diprediksi akan terus melesat seiring

dengan peningkatan fitur layanan digital banking Bank BJB.

Bank BJB meraih penghargaan prestisius kategori KPR Bank Umum

Konvensional dalam ajang 10 Infobank Digital Brand Awards 2021.

Penghargaan tersebut diraih lewat produk unggulan Bank BJB KPR.

Produk itu merupakan fasilitas kredit pemilikan rumah yang diberikan

bank bjb kepada calon debitur perorangan untuk membeli rumah tapak,

apartemen, ruko, rukan dan lainnya baik baru maupun bekas dari

pengembang atau perorangan. Selain itu, Bank BJB KPR dapat digunakan

untuk merenovasi dan membangun rumah, take over serta top up KPR.



Cirebon



Di Kabupaten Cirebon, Bank BJB mengantarkan daerah tersebut menuju smart city. Digitalisasi dan elektronifikasi pelayanan publik menjadi salah satu keniscayaan yang dihadirkan kemajuan teknologi.

Pemerintah sebagai agen utama pelayanan publik harus mampu menyesuaikan

diri dengan derap langkah dan perubahan zaman. Salah satunya dengan

implementasi secara bertahap konsep smart city yang turut dicirikan

pemanfaatan perangkat elektronik dan digital sebagai solusi bagi

peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menyadari pentingnya langkah adaptasi

menuju pelayanan publik terdigitalisasi tersebut. Sebagai salah satu

buktinya, Pemkab Cirebon telah melaksanakan pengaplikasian teknologi

digital secara bertahap di berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan publik.

Langkah tersebut dilakukan melalui rangkaian kolaborasi dengan berbagai

pihak, termasuk dengan Bank BJB.

Secara rinci, layanan QRIS Bank BJB yang telah diimplementasikan sebagai alat bayar digital hadir di beberapa tempat.

Saat ini, fitur itu telah berjalan di 7 titik pasar untuk pembayaran

retribusi pasar, 4 Puskesmas, tempat parkir, terminal, dan pembayaran

sejumlah BUM-Des Smart.

Dalam waktu dekat ini, Bank BJBb siap melakukan aksi korporasi di kuartal pertama 2022 berupa rights issue.

Aksi korporasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung ekspansi kredit

perseroan di tahun ini. Skema rights issue merupakan langkah tepat untuk memperkuat permodalan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan penetrasi kredit perusahaan pada tahun ini.

Rencananya, kata Rio Lanasier, saham baru yang akan dilepas dalam rights issue Bank BJB sebanyak-banyaknya 925 juta lembar saham seri B atau setara dengan sebanyak-banyaknya 9,40% dari modal ditempatkan dan

disetor penuh dalam perseroan.

Rencana rights issue ini telah disetujui dalam RUPS Tahunan pada 6 April 2021. "Seluruh dana rights issue setelah dikurangi dengan biaya emisi itu akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka ekspansi kredit perseroan," tanda