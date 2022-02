Negara G20 Harus Bekerja Sama untuk Instrumen Keuangan Berkelanjutan

DIMASUKKANNYA aspek-aspek tata kelola lingkungan dan sosial atau Environmental Social Governance (ESG) ke dalam bidang pembiayaan, telah memulai transformasi di dunia keuangan selama beberapa tahun terakhir.

"Krisis iklim telah berkontribusi besar pada perkembangan percepatan keuangan hijau dan berkelanjutan," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam leader's insight Side Event G20 Scaling Up The Utilization Of Sustainable Financial Instruments, Jumat (18/2).

Sejak penerbitan pertama obligasi hijau pada tahun 2007, dunia telah melihat peningkatan signifikan dalam penerbitan obligasi keuangan berkelanjutan. Data menunjukkan penerbitan obligasi global mencapai US $859 miliar pada tahun 2021, tertinggi yang pernah ada.Obligasi hijau mencatatkan penerbitan tertinggi sebesar US $482 miliar, diikuti oleh obligasi sosial, dan obligasi berkelanjutan.

Ketersediaan standar, prinsip, peraturan, dan taksonomi hijau dikembangkan di banyak bagian dunia mendukung fenomena ini. Namun, pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan masih lebih kecil dibandingkan dengan total investasi yang dibutuhkan, untuk mencapai target kolektif Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Keuangan berkelanjutan Indonesia terus berkembang dengan diluncurkannya Taksonomi Hijau Indonesia pada tanggal 20 Januari 2022 yang dikoordinir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan di dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II. Secara paralel, Bank Indonesia melalui Cetak Biru untuk Pengembangan Pasar Uang 2025, akan berkontribusi pada keberlanjutan Indonesia pembiayaan melalui pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan pasar uang dan mendukung upaya peningkatan kapasitas nasional dengan berkoordinasi dengan otoritas lain.

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 berada pada kisaran 4,7%-5,5%, lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 3,69% (yoy), didukung oleh langkah-langkah kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional," kata Perry.

Bank Indonesia telah menyebut inklusif dan kebijakan ekonomi keuangan hijau sebagai salah satu dari 5 bauran kebijakan utama selain moneter kebijakan, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, dan pasar uang pendalaman.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 akan terus bersinergi otoritas dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mempercepat pemulihan dengan tetap menjaga stabilitas keuangan.

"Terlepas dari semua langkah positif, kita harus memberikan lebih banyak upaya untuk mencapai yang kuat, pertumbuhan berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pasca pandemi," kata Perry.

Di forum Finance Track khususnya, G20 sedang mencari cara untuk mempersempit kesenjangan pembiayaan untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan. Ini membutuhkan upaya terkoordinasi antara sektor publik dan swasta, dari lokal hingga global.

Negara-negara sekarang mempertimbangkan dan menerapkan penetapan harga karbon, menyesuaikan rencana pembangunan menuju pertumbuhan berkelanjutan, dan beralih ke ekonomi rendah karbon, untuk memenuhi Perjanjian Paris 2030.

"Meskipun ini dianggap bermanfaat pada jangka panjang, kita harus ingat bahwa pembangunan instrumen keuangan berkelanjutan sangat penting dalam jangka pendek dan jangka menengah, untuk mendukung dan meningkatkan pembiayaan pembangunan berkelanjutan," kata Perry.

Indonesia telah memiliki instrumen keuangan berkelanjutan di pasar modal, seperti obligasi hijau, keberlanjutan, yang terkait dengan keberlanjutan, dan obligasi sosial, serta instrumen pasar pembiayaan, seperti pembiayaan hijau dan obligasi keberlanjutan.

Beberapa lembaga keuangan global mulai memanfaatkan instrumen pasar uang hijau, seperti sustainable Repo, surat berharga, dan keuangan derivatif berbasis ESG. Namun, masih banyak sektor publik dan swasta yang masih menghadapi tantangan dalam mengakses dan mengadopsi instrumen tersebut.

"Oleh karena itu, Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan G20 (SFWG) berupaya mengatasi hambatan untuk meningkatkan keuangan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan," kata Perry.

Perry menekankan negara-negara G20 harus bekerja sama dan bekerja sama dalam mengatasi masalah bersama tantangan, seperti standar, alat penyelarasan pasar termasuk untuk pelaporan dan persyaratan pengungkapan, metrik data basis ESG dan layanan verifikasi.

Tidak hanya instrumen, kerja sama ini relevan untuk pemerintah, otoritas sektor keuangan, dan sektor swasta untuk bersama-sama menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan yang akan mendukung meningkatkan aspirasi.

"Hal ini penting karena instrumen tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai mandiri. Kami tidak dapat menciptakan pasar keuangan berkelanjutan domestik yang kredibel dan efisien, tanpa keikutsertaan entitas lokal yang memberikan verifikasi, sertifikasi, pelabelan, dan jasa konsultasi," kata Perry.

Ekosistem mengatur proses penting yang mendukung stabilitas sistem dan menjaga keseimbangan di antara para pemain kuncinya. Terlebih, keahlian teknis dan pengembangan kapasitas akan mendukung kelancaran penerapan instrumen keuangan berkelanjutan terutama di pasar negara berkembang.

Tiga Strategi Penting

Perry juga menyampaikan tiga strategi penting untuk meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan. Pertama, peningkatan instrumen hijau dan investasi hijau dapat memainkan peran penting untuk mendorong kemajuan menuju ekonomi yang berkelanjutan & hijau dan untuk mendukung inklusif pertumbuhan ekonomi.

Investasi dalam instrumen keuangan hijau untuk energi hijau, transportasi hijau, pembangunan hijau, dan lainnya yang dapat menciptakan sumber baru pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

"Ini akan membantu transisi menuju ekonomi dan keuangan yang lebih berkelanjutan, dan emisi gas rumah kaca yang rendah untuk mendukung Perjanjian Paris 2030 dan target PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan," kata Perry.

Kedua, penting untuk membangun ekosistem instrumen keuangan yang berkelanjutan. Otoritas harus memberikan langkah-langkah pendukung, baik insentif maupun kebijakan disinsentif, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk membangun ketahanan infrastruktur, termasuk taksonomi hijau, layanan verifikasi, pernerbitan sertifikat, dan jasa pemeringkat.

"Bank Indonesia saat ini bergerak menuju bank sentral yang ramah lingkungan, termasuk di dalamnya ekonomi dan instrumen keuangan berkelanjutan yang merupakan bagian dari bauran kebijakan BI," kata Perry.

Perbankan dan korporasi sebagai pemain besar di sektor keuangan harus bersinergi untuk mencapai target emisi karbon yang lebih rendah untuk memitigasi risiko perubahan iklim.

Ketersediaan instrumen pasar keuangan yang ramah lingkungan, dan pembiayaan inklusif untuk UKM, dan serta ekonomi dan keuangan Islam yang berkelanjutan adalah bagian penting dari upaya Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan ekosistem hijau di Indonesia, bersama dengan otoritas terkait.

Ketiga, program peningkatan kapasitas dan bantuan teknis yang berkelanjutan adalah fundamental untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan keahlian global dan otoritas domestik, industri, dan pelaku pasar.

"Hal ini penting untuk mempercepat pengembangan instrumen ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Bank Indonesia percaya upaya kolektif oleh pemerintah, otoritas, serta pelaku pasar, akan menjadi motor penggerak percepatan pembangunan nasional yang hijau dan berkelanjutan. Ini yang saya sebut “The Power of We”, karena kesuksesan pekerjaan kami akan ditentukan oleh kekuatan semangat tim, kebersamaan, dan dukungan satu sama lain secara positif," kata Perry. (OL-6)